Актеру Михаилу Ефремову отказали в условно-досрочном освобождении

Казалось бы удобные и выгодные виртуальные карты, которыми в последнее время обзавелись популярные маркетплейсы, несут в себе риски. Об этом предупредила доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Белянчикова в беседе с «Прайм».