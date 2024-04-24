Фото: РИА Новости/Пресс-служба Мосгорсуда
Актеру Михаилу Ефремову отказали в условно-досрочном освобождении. Причиной послужило нарушение режима в колонии в Белгородской области, где Ефремов отбывает наказание. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что Ефремов опоздал на «обязательное мероприятие» в колонии, из-за чего получил выговор. По этой причине прошение об УДО в Алексеевский районный суд так и не отправили.
Адвокат актёра рассказал Mash, что никакой внутренней комиссии не было, как и прошения от Ефремова.
Напомним, Ефремов уже три года отбывает в колонии в Белгородской области за смертельное ДТП, виновником которого он стал 8 июня 2020 года в Москве. В марте текущего года актеру согласовали ходатайство об условно-досрочном освобождении из колонии.
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Адвокат актёра рассказал Mash, что никакой внутренней комиссии не было, как и прошения от Ефремова.
Напомним, Ефремов уже три года отбывает в колонии в Белгородской области за смертельное ДТП, виновником которого он стал 8 июня 2020 года в Москве. В марте текущего года актеру согласовали ходатайство об условно-досрочном освобождении из колонии.
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Екатерина Коршунова