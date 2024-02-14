Актриса из «Бриллиантовой руки» Виктория Островская умерла на 86-м году жизни

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Актриса Виктория Островская, исполнившая роль «жрицы любви» в кинокомедии режиссера Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука», скончалась на 86-м году жизни. Об этом в своем Telegram-канале написал телеведущий Андрей Малахов.
Причина смерти Островской не называется. Малахов написал, что артистку заметил ассистент Леонида Гайдая прямо на улице, ее взяли в фильм без проб.
Фраза героини Островской «цигель-цигель, ай-лю-лю» стала культовой. Актриса также сыграла в картине Игоря Ильинского и Аркадия Кольцатого «Старый знакомый», после чего больше не снималась.
Виктория Островская родилась 1 сентября 1938 года. Окончила Киевский государственный институт театрального искусства имени Карпенко-Карого. После завершения актерской карьеры Островская работала диспетчером, библиотекарем и тренером по гимнастике.
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Фраза героини Островской «цигель-цигель, ай-лю-лю» стала культовой. Актриса также сыграла в картине Игоря Ильинского и Аркадия Кольцатого «Старый знакомый», после чего больше не снималась.
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Екатерина Коршунова