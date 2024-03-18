Акции Фестиваля финансовой культуры и грамотности пройдут на стенде Подмосковья на выставке «Россия»

96 водителей, привозивших строительный мусор без специального, были выявлены с помощью дорожных камер в Московской области в начала марта, общая сумма штрафов уже превысила 15 с половиной миллионов рублей, сообщает пресс-служба Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Подмосковья.