Акции Фестиваля финансовой культуры и грамотности пройдут на стенде Подмосковья на выставке «Россия»

Фото: Дмитрий Белицкий
В Московской области в разных форматах и для разных аудиторий продолжаются мероприятия Фестиваля финансовой культуры и грамотности. На начавшейся неделе центральной площадкой фестиваля станет стенд Подмосковья на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.
При поддержке банков-партнёров здесь пройдут викторины и квесты по кибербезопасности, лекции и квизы по финансовой грамотности, презентации финансовых продуктов, а также обучающие курсы для начинающих инвесторов.
Например, сегодня ПСБ и Академия ПСБ проводили викторину по кибербезопасности «Киберзащитники» и квест по финансовой грамотности. Участники учились создавать «подушку безопасности», распознавать интернет-мошенников и делать первые шаги в инвестициях.
Фото: Дмитрий Белицкий
В среду, 20 марта, пройдёт квиз, разработанный и организованный при поддержке Министерства финансов и НИФИ Минфина РФ. Участникам предстоит разобраться в истории происхождения финансовых терминов. Самые удачливые и эрудированные получат памятные подарки.
Также в ближайшие дни свои активности проведут Совкомбанк и Сбербанк. Что именно они приготовили, можно узнать в разделе афиша по ссылке https://russia.ru/events.
Фото: Дмитрий Белицкий
Фестиваль финансовой культуры и грамотности проводится в Подмосковье в третий раз. Организаторами выступают Министерство экономики и финансов Московской области, Минфин России, Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу, отделение Социального фонда России по Москве и Московской области, Прокуратура Московской области, УФНС России по Московской области, Министерство образования Московской области, Министерство социального развития Московской области.
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Например, сегодня ПСБ и Академия ПСБ проводили викторину по кибербезопасности «Киберзащитники» и квест по финансовой грамотности. Участники учились создавать «подушку безопасности», распознавать интернет-мошенников и делать первые шаги в инвестициях.
В среду, 20 марта, пройдёт квиз, разработанный и организованный при поддержке Министерства финансов и НИФИ Минфина РФ. Участникам предстоит разобраться в истории происхождения финансовых терминов. Самые удачливые и эрудированные получат памятные подарки.
Также в ближайшие дни свои активности проведут Совкомбанк и Сбербанк. Что именно они приготовили, можно узнать в разделе афиша по ссылке https://russia.ru/events.
Фото: Дмитрий Белицкий
Фестиваль финансовой культуры и грамотности проводится в Подмосковье в третий раз. Организаторами выступают Министерство экономики и финансов Московской области, Минфин России, Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу, отделение Социального фонда России по Москве и Московской области, Прокуратура Московской области, УФНС России по Московской области, Министерство образования Московской области, Министерство социального развития Московской области.
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Александр Бойцов