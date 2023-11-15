Акция #ЩедрыйВторник пройдет в России 28 ноября

В России с 2016 года при поддержке Минэкономразвития проводится акция #ЩедрыйВторник. Это всемирный день благотворительности, основная цель которого — дать новый импульс развитию культуры благотворительности и вовлечь как можно больше людей в добрые дела, привлечь внимание к благотворительности.