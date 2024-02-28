Александр Бастрыкин: Закон о конфискации имущества снизит количество фейков о Вооружённых Силах России





По мнению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, такое нововведение будет способствовать снижению числа подобных правонарушений и сокращению манипуляций лживыми новостями.Кроме конфискации, осуждённым за распространение фейков также будут лишать специальных званий, воинских или почетных наград и государственных наград. Аналогичные санкции предусмотрены за дискредитацию российской армии, призывы к экстремизму, посягательства на территориальную целостность России и прочие преступления, угрожающие безопасности государства.Внедрение таких мер направлено на борьбу с распространением заведомо ложной информации и противодействием попыткам дестабилизации ситуации в стране. Ожидается, что жёсткие наказания послужат сдерживающим фактором для потенциальных нарушителей закона. Эксперты также отмечают, что новый закон соответствует международной практике борьбы с распространением ложных сведений и призывов к антигосударственной деятельности. Подобные меры предпринимаются во многих странах мира, в том числе в США, Великобритании и Германии.14 февраля закон о конфискации имущества за фейки о ВС РФ подписал глава государства Владимир Путин.Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил в своем Telegram-канале, что «каждый, кто пытается разрушить Россию, предаёт её, должен понести заслуженное наказание и возместить нанесённый стране ущерб за счёт своего имущества».