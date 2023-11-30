Американские биологи обнаружили, что морские звезды без мозга могут учиться

Фото: istockphoto/naturediver
Американские ученые из Дьюкского университета в штате Северная Каролина выяснили, что определенные виды морских звезд могут учиться несмотря на то, что у них отсутствует мозг.
Исследование опубликовал научный журнал Behavioral Ecology and Sociobiology (BES).
Биологи наблюдали за офиурой черной (Ophiocoma echinata). Она обитает в тропических водах Атлантического океана и Карибском море. Нервная система этих животных является структурами в конечностях, соединяющимися в кольцо вокруг рта.
Исследование проходило в течение 10 месяцев. За это время иглокожие из первой группы выработался условный рефлекс на темноту. Когда свет выключался, они выползали из укрытий ещё до момента, как им сбрасывали корм. Эта ассоциация сохранилась и спустя 13-дневный перерыв, когда офиур кормили, не меняя освещение.
Ученые пока не выяснили, как именно морским звездам удается запоминать опыт, не имея мозга.
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Биологи наблюдали за офиурой черной (Ophiocoma echinata). Она обитает в тропических водах Атлантического океана и Карибском море. Нервная система этих животных является структурами в конечностях, соединяющимися в кольцо вокруг рта.
«У них нет никакого обрабатывающегося центра. Каждая нервная связка может действовать независимо», — говорит ведущий автор исследования Джулия Нотар.Биологи поместили 16 офиур в резервуары с водой и выдавали им еду каждые 30 минут. Во время кормления одной группы морских звезд свет приглушали. А другая группа животных питалась при включенном освещении.
Исследование проходило в течение 10 месяцев. За это время иглокожие из первой группы выработался условный рефлекс на темноту. Когда свет выключался, они выползали из укрытий ещё до момента, как им сбрасывали корм. Эта ассоциация сохранилась и спустя 13-дневный перерыв, когда офиур кормили, не меняя освещение.
Ученые пока не выяснили, как именно морским звездам удается запоминать опыт, не имея мозга.
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Мария Фирсова