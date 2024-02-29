Американские физики предложили новый способ борьбы с глобальным потеплением

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Американские физики из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) предложили оригинальный способ охлаждения Земли. Их исследование, опубликованное в научном журнале Science Advances (SciAdv), предлагает осушить часть стратосферы - среднего слоя атмосферы, где находится большое количество водяного пара.
Стратосфера, простирающаяся на высоту от 12 до 50 километров, играет важную роль в балансе тепла Земли. Влага, накапливающаяся в этом слое, создает естественный барьер, задерживающий тепло, излучаемое нашей планетой, и предотвращает его уход в космос. Однако ученые обнаружили, что концентрация водяного пара в стратосфере неоднородна, и большая его часть сосредоточена в тропическом поясе Земли.
Исследователи предлагают осушить небольшой участок воздуха над северной Австралией, чтобы создать брешь в стратосфере, через которую выйдет значительное количество теплового инфракрасного излучения Земли. Для этого они предлагают использовать частицы минеральной пыли. Вокруг неё влага будет концентрироваться и превращаться в льдинки. Это приведёт к образованию недолговечных облаков, которые опустятся в тропосферу.
Расчёты показали, что повторение нового метода охлаждения позволит компенсировать одну семидесятую часть потепления, вызванного изменением климата. Это может быть важным шагом в борьбе с глобальным потеплением и его последствиями.
Однако, несмотря на потенциальные преимущества предложенной методики, учёные должны провести дополнительные исследования, чтобы более полно понять и оценить возможные побочные эффекты.
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Исследователи предлагают осушить небольшой участок воздуха над северной Австралией, чтобы создать брешь в стратосфере, через которую выйдет значительное количество теплового инфракрасного излучения Земли. Для этого они предлагают использовать частицы минеральной пыли. Вокруг неё влага будет концентрироваться и превращаться в льдинки. Это приведёт к образованию недолговечных облаков, которые опустятся в тропосферу.
Однако, несмотря на потенциальные преимущества предложенной методики, учёные должны провести дополнительные исследования, чтобы более полно понять и оценить возможные побочные эффекты.
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Сергей Калугин