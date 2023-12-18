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Американский журналист раскрыл реальную причину увольнения Такера Карлсона

18 декабря 2023, 17:43
Фото: iStock/microgen

Фото: iStock/microgen

Телеведущий Fox News Такер Карлсон был уволен с телевидение из-за того, что мешал властям США финансировать украинский конфликт, об этом сообщил журналист Гленн Гринвальд, беседуя с Карлсоном.
«Что нам точно известно, так это то, что, когда вашу программу закрыли, кучка республиканцев в конгрессе поспешила заявить: «Мы так рады, что его больше нет в эфире! Потому что его позиция против вооруженного конфликта на Украине так мешала нам финансировать этот конфликт!», - прокомментировал ситуацию Гринвальд.

Бывший сотрудник Fox News признал, что его позиция в отношении поддержки Вооружённых сил Украины была крайне непопулярна в американском обществе.


Об увольнении Такера Карлсона с телеканала стало известно утром 24 апреля 2023 года. Он бессменно вёл программу Tucker Carlson Tonight в прайм-тайм с 2016 года. О своём увольнении он узнал в самый последний момент.

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#телевидение
#финансирование
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Стихийный скотомогильник обнаружен около села в Красноярском крае
18 декабря 2023, 18:12

Фото: istockphoto/Charles Wollertz

Неподалёку от села Малая Минуса Красноярского края был обнаружен стихийный скотомогильник. Неизвестные свезли в поле около 40 коровьих туш и сложили на кучу автомобильных покрышек.
По словам местных жителей, всё выглядит так, будто мёртвых животных сначала хотели сжечь, но потом махнули рукой и оставили гнить в чистом поле. Из-за этого во всей округе стоит ужасная вонь, сообщает телеграм-канал Mash. Селяне опасаются, что запах привлечёт волков и медведей, из-за чего возрастёт риск встречи лицом к лицу с хищником.

Также местные боятся, что трупный яд распространится по округе, отравит землю и колодцы. Кроме того, не исключают люди и распространения заразы. Недавно в Малой Минусе была вспышка узелкового дерматита — вируса, который передаётся животным через комариные укусы. Если погибшие коровы заражены, то может начаться локальная эпидемия.

Активисты Народного фронта отправили в прокуратуру и Службу ветеринарного надзора Красноярского края обращение с просьбой провести проверку.

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#красноярский край
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Опрос: Обязательными атрибутами новогоднего стола россияне считают оливье и мясо
18 декабря 2023, 18:09

Фото: istockphoto.com/Tat'yana Andreyeva

Исследование ЮMoney и «ВинЛаб» показало, что россияне считают основными атрибутами новогоднего стола оливье, мясо, курицу или рыбу, а также мандарины и ананасы.
При этом, отмечается, что 55% опрошенных планируют готовить новогодний ужин сами 14% собираются поесть у родителей, 12% — у друзей, а 11% хотят заказать продукты и приготовить всё самостоятельно.

Как передаёт Газета.ру, употреблять алкоголь в новогоднюю ночь планирует половина опрошенных. Кроме того, 48% респондентов планируют потратить на новогодний ужин до 10 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что 88% россиян планируют сменить работу в наступающем 2024 году. Также отмечалось, что 11% россиян полностью довольны своим рабочим местом, а 25% — скорее довольны своей работой.

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#опрос
#продукты
#ночь
#новый год
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Специалисты Минздрава РФ завершили работу, связанную с эвакуацией россиян из Газы
Врачи из РФ завершили работу, связанную с эвакуацией россиян из Газы
18 декабря 2023, 18:02

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Специалисты Минздрава России завершили эвакуацию россиян из сектора Газа. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.
Он отметил, что все поставленные задачи выполнены. Бригада специалистов Минздрава РФ вылетела в Москву вместе с 73 россиянами, в числе которых 45 детей, покинувших анклав. 

Кузнецов напомнил, что специалисты Федерального центра медицины катастроф Минздрава РФ начали работу в Египте 3 ноября. За это время они осмотрели 1124 человека, среди которых 518 детей, эвакуированных из сектора Газа. Все эти люди были переправлены в Москву. 

Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили, что ведомственная оперативная группа завершает работу по эвакуации россиян и членов их семей из сектора Газа. Указом президента России Владимира Путина группа будет выведена с территории Египта. 

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#минздрав рф
#эвакуация
#россияне
#сектор газа
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В выходные 1200 единиц техники устраняли последствия прошедшего снежного циклона
18 декабря 2023, 17:36

Фото: пресс-служба главного управления содержания территорий

Сотрудники ГУСТ подвел итоги уборки территорий в выходные дни. Об этом сообщила пресс-служба главного управления содержания территорий.
В Московской области завершился снежный циклон «Ваня» . За выходные в регионе выпало порядка 30% от месячной нормы осадков.

«В эти выходные были брошены все усилия на борьбу со снежной стихией. <…> На территориях работали более 16 тысяч специалистов и свыше 1200 единиц техники. Самое главное было обеспечить безопасное передвижение, поэтому, в первую очередь убирали с проходов в подъезды, тротуаров вдоль домов, пешеходных дорожек, основных проездов и подъездов к контейнерным площадкам. <…>», — отметила руководитель главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

Кроме этого, работы по зачистке остатков циклона продолжается и на сегодняшний день.В рамках продолжающейся работы планируется убирать около 20% пространств.

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#светлана аипова
#густ мо
#подмосковье
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В Петербурге из-за непогоды объявлен «жёлтый» уровень опасности
18 декабря 2023, 17:25

Фото: istockphoto/Astrid860

Северо-Западное управление Гидрометеослужбы объявило в Санкт-Петербурге на 19 декабря «жёлтый» уровень опасности из-за непогоды. В течение всего дня ожидается значительное усиление западного и юго-западного ветра.
По данным регионального управления Гидрометцентра, с 9 до 21 часа скорость ветра будет составлять от 15 до 20 метров в секунду, а в прибрежных районах порывы могут достигать 23 метров в секунду. Городские власти просят пешеходов и автомобилистов соблюдать особую осторожность. Водителям, при наличии возможности, рекомендуют отказаться от поездок на личном транспорте из-за высокого риска дорожно-транспортных происшествий.

В городской администрации напомнили, что «жёлтый» уровень означает потенциально опасную погоду. Однако ветер и дождь — это не единственная угроза для петербуржцев. Серьёзную опасность представляют собой сосульки и целые глыбы льда, падающие с крыш из-за оттепели. Сегодня уже зафиксирован первый смертельный случай после падения льдины на человека. Также угрозу для здоровья граждан представляет гололёд, о чём свидетельствуют переполненные травматологические пункты.

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#опасность
#санкт-петербург
#погода
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«Не предназначен»: в отеле под Ростовом рассказали, почему отказались заселять бойцов СВО
В отеле под Ростовом объяснили отказ заселять бойцов СВО бронью семейного номера
18 декабря 2023, 17:05

Фото: iStock/Prostock-Studio

В отеле «Добрыня», расположенном в Ростовской области, объяснили ситуацию с отказом заселять военнослужащих, вернувшихся из отпуска в зону проведения СВО. Забронированный для солдат номер предназначался для двоих взрослых и детей, рассказал представитель гостиницы, сообщает KP.RU.
По словам собеседника издания, свободных номеров в отеле не было, а тот, что был забронирован для военных, не предназначался для «такого состава гостей». 

Кроме того, представитель гостиницы настаивает, что отель имеет право отказать в заселении без объяснения причин. Сотрудники «Добрыни» сообщили, что прежде были случаи, когда участники спецоперации, остановившиеся в гостинице, шумели и курили в номерах. 

Прежде сообщалось, что администратор отеля «Добрыня» отказал военнослужащим в заселении.  

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#сво
#отель
#россия
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Власти Волгограда отменили праздничный новогодний фейерверк
18 декабря 2023, 16:31

Фото: istockphoto/Ales_Utovko

В администрации Волгограда принято решение о тихом праздновании Нового года. Было решено не устраивать фейерверк в новогоднюю ночь, а также масштабные гуляния в праздничные дни.
При этом в детских садах, Домах культуры и других аналогичных учреждениях пройдут запланированные утренники, костюмированные представления и другие праздничные мероприятия для детей, передает ТАСС. Также отнюдь не возбраняется устраивать частные фейерверки своими силами, уточнили в городской администрации.

Перед Новым годом в Центральном парке культуры и отдыха состоится торжественное открытие общегородской ёлки. На каждый день праздника в ЦПКиО запланировано новогоднее меню для гостей. Праздник будет хоть и тихим но вкусным.

Напомним, в 2022 году в Волгограде также не было новогоднего салюта. Тогда такое решение принял глава региона Андрей Бочаров, заявив, что это решение продиктовано соображениями безопасности, а также этическими причинами.

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#мероприятия
#новый год
#фейерверк
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Все дома в ЖК «Митино Дальнее» достроены и введены в эксплуатацию
18 декабря 2023, 16:04

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

В Химках восстановили права всех 868 дольщиков жилого комплекса «Митино Дальнее». Минжилполитики ввело в эксплуатацию последние дома – № 18 и 19, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Застройщик ЖК, ООО «Даналит», не справился с обязательствами. В октябре 2020 года Наблюдательный совет Фонда развития территорий решил достроить жилой комплекс. В марте 2021-го права на завершение строительства передали Фонду защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области. Сегодня достроены и введены в эксплуатацию все восемь домов», – говорится в сообщении. 
Как напомнили в министерстве, задачу закрыть вопрос с обманутыми дольщиками Московской области до конца 2023 года ранее поставил губернатор. 
 
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В Подмосковье осталось достроить 69 домов для обманутых дольщиков

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#жилой дом
#строители
#дольщики
#московская область
#подмосковье
#химки
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Депутаты отреагировали на угрозы семье оставившего послание в Марьинке бойца
Депутат Чепа призвал обеспечить безопасность семьи Рудакова после угроз
18 декабря 2023, 16:01

Фото: iStock/Konstantin Aksenov

Сотрудники полиции должны пресечь звонки с угрозами, которые поступают родственникам погибшего солдата Романа Рудакова. Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Чепа, приводит его слова «Лента.ру».
Послание российского солдата Романа Рудакова было обнаружено на стене во время зачистки Марьинки в ДНР. 20-летний солдат обратился к тем, кто найдет его тело и попросил позаботиться о его семье.

Прежде сообщалось, что близким погибшего военного стали поступать угрозы в письменной и устной форме. 

Парламентарий заявил, что правоохранителям необходимо обеспечить безопасность семьи и выявить злоумышленников. Он также добавил, что много поступает звонков от тех, кто поддерживает семью и выражает благодарность за сына. 

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#днр
#солдат
#госдума
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