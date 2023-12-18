Американский журналист раскрыл реальную причину увольнения Такера Карлсона

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Телеведущий Fox News Такер Карлсон был уволен с телевидение из-за того, что мешал властям США финансировать украинский конфликт, об этом сообщил журналист Гленн Гринвальд, беседуя с Карлсоном.
«Что нам точно известно, так это то, что, когда вашу программу закрыли, кучка республиканцев в конгрессе поспешила заявить: «Мы так рады, что его больше нет в эфире! Потому что его позиция против вооруженного конфликта на Украине так мешала нам финансировать этот конфликт!», - прокомментировал ситуацию Гринвальд.
Бывший сотрудник Fox News признал, что его позиция в отношении поддержки Вооружённых сил Украины была крайне непопулярна в американском обществе.
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