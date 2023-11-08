Андрей Воробьев встретился с главой Дмитровского городского округа

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой Дмитровского городского округа Ильей Поночевным. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
В рамках встречи губернатор с главой обсудили развитие Дмитровского городского округа, а также реализацию губернаторских и президентских программ.
Кроме этого, были подведены итоги работы за 5 лет. С 2019 года в Дмитровском округе запустили 13 станций обезжелезивания, отремонтировали 15 учреждений здравоохранения и привели в порядок 2 ВЗУ.
По словам главы, до конца 2023 года планируется завершить 6 проектов на 8,2 млрд рублей.
Стоит отметить, что с 2024 года будут осуществляться 13 инвестиционных проектов, среди которых, вторая очередь терминально-логистического центра «Белый Раст».
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«Дмитровский городской округ у нас заметно развивается - и туризм, и сельское хозяйство, и президентские программы в контексте капитального ремонта школ, объектов здрава, техникума, развития дорог.<…> Мы встречались в конце лета с жителями городского округа, чтобы получить новые наказы<…> ».,- отметил Андрей Воробьёв.
По словам главы, до конца 2023 года планируется завершить 6 проектов на 8,2 млрд рублей.
Стоит отметить, что с 2024 года будут осуществляться 13 инвестиционных проектов, среди которых, вторая очередь терминально-логистического центра «Белый Раст».
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Мира Полтева