Фото: Константин Семенец
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв посетил новый полицейский пункт в Котельниках. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
По просьбе жителей в новых районах были открыты пункты полиции. Губернатор встретился и пообщался с сотрудниками в полицейском участке микрорайона Парковый.
Кроме этого, Андрей Воробьёв добавил, что дополнительно была усилина программа по видеонаблюдению, которая оснащена распознаванием лиц и мониторингом.
Стоит отметить, что в участке работают три участковых и один сотрудник по делам несовершеннолетних,, за которыми закреплены не только мкр. Парковый, включая частный сектор, но также микрорайоны Силикат и Южный.
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«Это было требование жителей, и я хочу поблагодарить начальника Главка, генерала Виктора Кузьмича Паукова за то, что здесь открыт пункт полиции. Мы понимаем, что Котельники имеют свою специфику – все, что касается мигрантов, «Садовода» требует особого регулирования. Поэтому на нашей встрече я попросил присутствовать наших правоохранителей, чтобы рассказать о том, что мы делаем и зачем. Спасибо ребятам, которые здесь дежурят, а также дружинникам, помогающим им в патрулировании - вы делаете важную работу<…>», - отметил губернатор.
Стоит отметить, что в участке работают три участковых и один сотрудник по делам несовершеннолетних,, за которыми закреплены не только мкр. Парковый, включая частный сектор, но также микрорайоны Силикат и Южный.
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Мира Полтева