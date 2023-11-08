ANSA: Ватикан разрешил сексменьшинствам участвовать в церковных таинствах

Представители любых сексуальных меньшинств, подобно прочим верующим, смогут принимать крещение, быть крёстными родителями и причащаться в церкви. Об этом сообщает агентство ANSA со ссылкой на соответствующее разъяснение Дикастерии по вопросам веры.