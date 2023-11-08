ANSA: Ватикан разрешил сексменьшинствам участвовать в церковных таинствах

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Представители любых сексуальных меньшинств, подобно прочим верующим, смогут принимать крещение, быть крёстными родителями и причащаться в церкви. Об этом сообщает агентство ANSA со ссылкой на соответствующее разъяснение Дикастерии по вопросам веры.
При этом ранее Дикастерия официально заявляла о том, что католическая церковь не вправе ни заключать однополые браки, ни признавать их, поскольку это противоречило бы религиозным догмам, согласно которым брачный союз возможен только между мужчиной и женщиной.
Ранее сообщалось, что американские католики потратили около четырех миллиардов долларов, чтобы выкупить данные приложений знакомств и выявить священников-геев. Выяснилось, что специальное приложение под названием «Обновление» тщательно собирало у пользователей данные о местоположении, интересах, виде деятельности, а потом передавало информацию в церкви.
Кроме того, генеральный синод Церкви Англии разрешил священникам благословлять однополые пары, которые проживают в гражданском браке. Епископы также извинились перед представителями ЛГБТК+ за то, что они сталкивались с «неприятием, отторжением и враждебностью». Уточняется, что новые молитвы о любви и вере будут официально одобрены для использования в церквях.
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Английская церковь разрешила благословлять однополые браки
Ранее сообщалось, что американские католики потратили около четырех миллиардов долларов, чтобы выкупить данные приложений знакомств и выявить священников-геев. Выяснилось, что специальное приложение под названием «Обновление» тщательно собирало у пользователей данные о местоположении, интересах, виде деятельности, а потом передавало информацию в церкви.
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Артем Путинцев