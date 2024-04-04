Арест счетов и имущества: появились новые подробности в деле блогера Шабутдинова

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Таганский суд Москвы наложил арест на банковские счета, автомобиль и имущество бизнес-тренера Аяза Шабутдинова, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
«Суд в Москве наложил арест на банковские счета, автомобиль и имущество бизнес-тренера Аяза Шабутдинова, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере», — говорится в сообщении.Ранее в правоохранительных органах сообщили, что в деле обвиняемого блогера-миллионника Аяза Шабутдинова появились ещё трое потерпевших.
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