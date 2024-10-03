Астафий Ветряк 3 октября 2024: Почему важно сосредоточиться на новых целях и избегать конфликтов

Фото: iStock/Vera Tikhonova
3 октября в народном календаре отмечается день Астафия Ветряка. В этот день не рекомендуется дарить подарки, а после мытья рук встряхивать воду с них запрещено.
В материале «Радио 1» расскажем какие традиции и приметы приходятся на третье октября, что можно и нельзя делать в этот день.
Несмотря на славу и богатство, которые сопутствовали ему как военачальнику, он всегда оставался чувствительным к чужому горю, отличаясь милосердием и добротой, помогая всем нуждающимся и страдающим.
По преданию, Плакида принял христианство после чуда, произошедшего с ним во время охоты. Он увлекся преследованием оленя и вдруг увидел между рогами животного сияющий крест с распятым Спасителем, который спросил: «За что ты гонишь меня, того, кто желает твоего спасения?».
Вернувшись домой, он крестился вместе с женой и двумя детьми. Они также приняли новые имена: Плакид стал Евстафием, его супруга — Феопистией, а сыновья получили имена Агапий и Феопист (родные Евстафия также почитаются как святые).
Вскоре на Евстафия обрушились бедствия: воры забрали его богатство, погибли все его слуги, скот, а жена была захвачена разбойниками, причем одного сына унес лев, а другого — волк. Несмотря на все невзгоды, он смиренно все переносил. Тем временем император Траян начал войну и вспомнил о полководце, призвав его в Рим.
Во время похода военачальник узнал в своих солдатах потерянных сыновей, а в одном из селений нашел свою жену, похищенную много лет назад. Война завершилась победой. Евстафий вернулся в Рим с почестями.
Император пожелал отпраздновать это событие жертвоприношением, но Евстафий отказался поклониться языческим богам. Разгневанный император лишил его титулов. Вся семья святого Евстафия Римского была подвергнута мученической смерти.
Существовало поверье, что ветер, поднимающийся на Астафия Ветряка, может срывать не только листву, но и «сдуть» красоту с лиц молодых женщин. Обезвредить ветер можно было с помощью специального ритуала. Накануне возле порога дома втыкали осиновый прут. Утром хозяйка выходила на улицу, брала подготовленную веточку и хлестала ей по дороге, при этом бросая зерно и читая особые слова. Считалось, что после этого обряда ветер не причинит никому вреда.
В это время начиналась работа на ветряных мельницах. Крестьяне перемалывали зерно нового урожая. Именно 3 октября отмечался праздник мельников, так как ветер крутит лопасти и способствует быстрой работе. Также в этот день начинали сплавлять хлеб по воде, так как паруса наполнялись, а реки еще не были покрыты льдом.
В праздник Астафия мужчины удобряли землю навозом, считая эту работу залогом хорошего урожая на следующий год.
— От нечисти необходимо окуривать жилище полынью, зверобоем или можжевельником.
— Обязательно нужно вымыть зеркала и окна раствором со святой водой, а вечером зажечь свечу.
— Обратите внимание на свои ощущения, если у вас болит шея, значит на ней висят лишние обязанности, пора сменить цель в жизни или работу. Болит спина — больше отдыхайте, а если вас беспокоит усталость в ногах, смените образ жизни на более активный.
— После мытья рук не встряхивайте воду с них, а вытирайте полотенцем.
— Не сажайте за стол 13 человек. Позовите в гости соседей или еще кого-то. Как и другие поверья, это связано с числом 13 и переносит нас к библейскому сюжету тайной вечери, где тринадцатым человеком был Иуда.
— В этот день люди очень много грешат и совершают обманов, а в мир подкидывают иллюзии.
— Не принимайте подарков и не дарите их людям сами, не затевайте ссор и не выясняйте отношений.
Если на елке низко растут шишки — ждите прихода ранних морозов, а если высоко, холода наступят в конце зимы.
Если за окном сухая погода — снега зимой будет мало.
Если с березы и клена лист опадает не чисто — ожидайте суровую зиму.
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Великомученик Евстафий Римский — историяЕвстафий был выдающимся римским полководцем, который жил в I веке во времена правления императора Траяна. До своего крещения он носил имя Плакида.
Несмотря на славу и богатство, которые сопутствовали ему как военачальнику, он всегда оставался чувствительным к чужому горю, отличаясь милосердием и добротой, помогая всем нуждающимся и страдающим.
По преданию, Плакида принял христианство после чуда, произошедшего с ним во время охоты. Он увлекся преследованием оленя и вдруг увидел между рогами животного сияющий крест с распятым Спасителем, который спросил: «За что ты гонишь меня, того, кто желает твоего спасения?».
Фото: iStock/Matt_Gibson
Вернувшись домой, он крестился вместе с женой и двумя детьми. Они также приняли новые имена: Плакид стал Евстафием, его супруга — Феопистией, а сыновья получили имена Агапий и Феопист (родные Евстафия также почитаются как святые).
Вскоре на Евстафия обрушились бедствия: воры забрали его богатство, погибли все его слуги, скот, а жена была захвачена разбойниками, причем одного сына унес лев, а другого — волк. Несмотря на все невзгоды, он смиренно все переносил. Тем временем император Траян начал войну и вспомнил о полководце, призвав его в Рим.
Во время похода военачальник узнал в своих солдатах потерянных сыновей, а в одном из селений нашел свою жену, похищенную много лет назад. Война завершилась победой. Евстафий вернулся в Рим с почестями.
Император пожелал отпраздновать это событие жертвоприношением, но Евстафий отказался поклониться языческим богам. Разгневанный император лишил его титулов. Вся семья святого Евстафия Римского была подвергнута мученической смерти.
ТрадицииНа Руси этот день обычно выдавался ветреным, поэтому святого Астафия, чье имя было адаптировано под русский манер (Евстафий), прозвали Ветряком. По направлению ветра крестьяне предсказывали погоду на ближайшее время и делали выводы о характере зимы. Если на Астафия Ветряка дул ветер с севера, это предвещало морозы. Ветер с юга указывал на потепление. Западный ветер сулил осадки, а восточный — теплую и солнечную погоду.
Фото: iStock/RJohn97
Существовало поверье, что ветер, поднимающийся на Астафия Ветряка, может срывать не только листву, но и «сдуть» красоту с лиц молодых женщин. Обезвредить ветер можно было с помощью специального ритуала. Накануне возле порога дома втыкали осиновый прут. Утром хозяйка выходила на улицу, брала подготовленную веточку и хлестала ей по дороге, при этом бросая зерно и читая особые слова. Считалось, что после этого обряда ветер не причинит никому вреда.
В это время начиналась работа на ветряных мельницах. Крестьяне перемалывали зерно нового урожая. Именно 3 октября отмечался праздник мельников, так как ветер крутит лопасти и способствует быстрой работе. Также в этот день начинали сплавлять хлеб по воде, так как паруса наполнялись, а реки еще не были покрыты льдом.
В праздник Астафия мужчины удобряли землю навозом, считая эту работу залогом хорошего урожая на следующий год.
Что можно делать 3 октября 2024— Одежду необходимо проветрить на улице, для этого ее нужно прокалить на морозе или подставить под последние солнечные лучи.
— От нечисти необходимо окуривать жилище полынью, зверобоем или можжевельником.
— Обязательно нужно вымыть зеркала и окна раствором со святой водой, а вечером зажечь свечу.
— Обратите внимание на свои ощущения, если у вас болит шея, значит на ней висят лишние обязанности, пора сменить цель в жизни или работу. Болит спина — больше отдыхайте, а если вас беспокоит усталость в ногах, смените образ жизни на более активный.
Что нельзя делать 3 октября— Если вы брали у кого-то сумку или кухонную утварь, возвращать пустыми их нельзя.
— После мытья рук не встряхивайте воду с них, а вытирайте полотенцем.
— Не сажайте за стол 13 человек. Позовите в гости соседей или еще кого-то. Как и другие поверья, это связано с числом 13 и переносит нас к библейскому сюжету тайной вечери, где тринадцатым человеком был Иуда.
— В этот день люди очень много грешат и совершают обманов, а в мир подкидывают иллюзии.
— Не принимайте подарков и не дарите их людям сами, не затевайте ссор и не выясняйте отношений.
ПриметыЕсли на улице в этот день туманно и сыро — осень будет благоприятной, а снег впадет не скоро.
Если на елке низко растут шишки — ждите прихода ранних морозов, а если высоко, холода наступят в конце зимы.
Если за окном сухая погода — снега зимой будет мало.
Если с березы и клена лист опадает не чисто — ожидайте суровую зиму.
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Дарья Осипова