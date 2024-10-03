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Астафий Ветряк 3 октября 2024: Почему важно сосредоточиться на новых целях и избегать конфликтов

03 октября 2024, 00:00
Фото: iStock/Vera Tikhonova

Фото: iStock/Vera Tikhonova

3 октября в народном календаре отмечается день Астафия Ветряка. В этот день не рекомендуется дарить подарки, а после мытья рук встряхивать воду с них запрещено.
В материале «Радио 1» расскажем какие традиции и приметы приходятся на третье октября, что можно и нельзя делать в этот день.

Великомученик Евстафий Римский — история

Евстафий был выдающимся римским полководцем, который жил в I веке во времена правления императора Траяна. До своего крещения он носил имя Плакида.



Несмотря на славу и богатство, которые сопутствовали ему как военачальнику, он всегда оставался чувствительным к чужому горю, отличаясь милосердием и добротой, помогая всем нуждающимся и страдающим.

По преданию, Плакида принял христианство после чуда, произошедшего с ним во время охоты. Он увлекся преследованием оленя и вдруг увидел между рогами животного сияющий крест с распятым Спасителем, который спросил: «За что ты гонишь меня, того, кто желает твоего спасения?».

Фото: iStock/Matt_Gibson

Вернувшись домой, он крестился вместе с женой и двумя детьми. Они также приняли новые имена: Плакид стал Евстафием, его супруга — Феопистией, а сыновья получили имена Агапий и Феопист (родные Евстафия также почитаются как святые).

Вскоре на Евстафия обрушились бедствия: воры забрали его богатство, погибли все его слуги, скот, а жена была захвачена разбойниками, причем одного сына унес лев, а другого — волк. Несмотря на все невзгоды, он смиренно все переносил. Тем временем император Траян начал войну и вспомнил о полководце, призвав его в Рим.

Во время похода военачальник узнал в своих солдатах потерянных сыновей, а в одном из селений нашел свою жену, похищенную много лет назад. Война завершилась победой. Евстафий вернулся в Рим с почестями.

Император пожелал отпраздновать это событие жертвоприношением, но Евстафий отказался поклониться языческим богам. Разгневанный император лишил его титулов. Вся семья святого Евстафия Римского была подвергнута мученической смерти.

Традиции

На Руси этот день обычно выдавался ветреным, поэтому святого Астафия, чье имя было адаптировано под русский манер (Евстафий), прозвали Ветряком. По направлению ветра крестьяне предсказывали погоду на ближайшее время и делали выводы о характере зимы. Если на Астафия Ветряка дул ветер с севера, это предвещало морозы. Ветер с юга указывал на потепление. Западный ветер сулил осадки, а восточный — теплую и солнечную погоду.

Фото: iStock/RJohn97

Существовало поверье, что ветер, поднимающийся на Астафия Ветряка, может срывать не только листву, но и «сдуть» красоту с лиц молодых женщин. Обезвредить ветер можно было с помощью специального ритуала. Накануне возле порога дома втыкали осиновый прут. Утром хозяйка выходила на улицу, брала подготовленную веточку и хлестала ей по дороге, при этом бросая зерно и читая особые слова. Считалось, что после этого обряда ветер не причинит никому вреда.

В это время начиналась работа на ветряных мельницах. Крестьяне перемалывали зерно нового урожая. Именно 3 октября отмечался праздник мельников, так как ветер крутит лопасти и способствует быстрой работе. Также в этот день начинали сплавлять хлеб по воде, так как паруса наполнялись, а реки еще не были покрыты льдом.

В праздник Астафия мужчины удобряли землю навозом, считая эту работу залогом хорошего урожая на следующий год.

Что можно делать 3 октября 2024

— Одежду необходимо проветрить на улице, для этого ее нужно прокалить на морозе или подставить под последние солнечные лучи.

— От нечисти необходимо окуривать жилище полынью, зверобоем или можжевельником.

— Обязательно нужно вымыть зеркала и окна раствором со святой водой, а вечером зажечь свечу.

— Обратите внимание на свои ощущения, если у вас болит шея, значит на ней висят лишние обязанности, пора сменить цель в жизни или работу. Болит спина — больше отдыхайте, а если вас беспокоит усталость в ногах, смените образ жизни на более активный.

Что нельзя делать 3 октября

— Если вы брали у кого-то сумку или кухонную утварь, возвращать пустыми их нельзя.

— После мытья рук не встряхивайте воду с них, а вытирайте полотенцем.

— Не сажайте за стол 13 человек. Позовите в гости соседей или еще кого-то. Как и другие поверья, это связано с числом 13 и переносит нас к библейскому сюжету тайной вечери, где тринадцатым человеком был Иуда.

— В этот день люди очень много грешат и совершают обманов, а в мир подкидывают иллюзии.

— Не принимайте подарков и не дарите их людям сами, не затевайте ссор и не выясняйте отношений.

Приметы

Если на улице в этот день туманно и сыро — осень будет благоприятной, а снег впадет не скоро.

Если на елке низко растут шишки — ждите прихода ранних морозов, а если высоко, холода наступят в конце зимы.

Если за окном сухая погода — снега зимой будет мало.

Если с березы и клена лист опадает не чисто — ожидайте суровую зиму.

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Серпуховичи присоединились ко Всемирному дню поддержки людей с ДЦП
02 октября 2024, 19:57

Фото: Администрация г.о Серпухов

В акции, посвященной Всемирному дню церебрального паралича, поучаствовали жители подмосковного Серпухова. Как сообщили в администрации городского округа, мероприятие проходило в городском парке «Питомник» в пятый раз.
Его цель — демонстрация активной, яркой и полноценной жизни людей, у которых серьезное заболевание, а также создание для них атмосферы праздника.

В парке организовали бесплатное посещение аттракционов. Особенно детям с родителями понравилась анимация, горки и карусели. Кроме того, для участников подготовили киносеанс.

Всемирный день церебрального паралича — это спецпроект, призванный сделать мир для людей с ДЦП лучше.

Акция состоялась в рамках проекта «Единая страна — доступная среда», его координирует депутат Мособлдумы Татьяна Карзубова.

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Психолог Тамбалаева объяснила большую смелость детей в сравнении со взрослыми

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#россия
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Психолог Тамбалаева объяснила большую смелость детей в сравнении со взрослыми
02 октября 2024, 19:50

Фото: iStock/Valerii Apetroaiei

Семейный психолог Юлия Тамбалаева заявила, что дети смелее взрослых, поскольку обладают большими любопытством и жизнерадостностью.
Дети, как правило, стремятся больше исследовать и изучить окружающий мир, добавила специалист.

«Заботливые взрослые оберегают малыша от опасностей, ему неведомых, всегда рядом, откликаются на его зов и просьбы, понимают и поддерживают его. Это идеальная атмосфера для роста и развития. Если родители и значимые взрослые обеспечивают малыша базовым чувством безопасности и мотивируют к развитию, не пугая, а поддерживая, ребёнок растёт смелым, активным, жизнерадостным и открытым ко всему новому», — пояснила в беседе с NEWS.ru Тамбалаева.

Ранее детский психолог Алена Александрина заявляла, что стремление маленьких детей тянуть всё в рот объясняется их любопытством.

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#родители
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Озвучен характерный признак лудомании
Психиатр Шуров назвал неуправляемость характерным признаком лудомании
02 октября 2024, 19:38

Фото: iStock/pzRomashka

Психиатр-нарколог Василий Шуров заявил, что признаком лудомании является полная неуправляемость.
Страдающий подобной зависимостью испытывает постоянное желание играть, делая рискованные ставки, добавил специалист.

«У человека есть желание постоянно играть, делая рисковые ставки. Если он не может играть, ему становится плохо. Вторая стадия — играть на чужие заемные деньги, которые человек берёт в форме кредитов или обманывает людей, одалживает без какой-либо вероятности отдать. Лудомания — тяжелая зависимость, приводящая к разорению не просто самого игрока, а всех его родственников, с самыми высокими рисками», — пояснил в беседе с NEWS.ru Шуров.

Ранее психиатр-нарколог, главный внештатный специалист Минздрава Московской области Виталий Холдин заявил, что у людей, злоупотребляющих спиртными напитками, деформируется сердечная мышца, в медицине для этого есть специальный термин — «алкогольное сердце».

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#игра
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ВОЗ приравняла зависимость от смартфонов к курению
В ВОЗ предложили ограничить использование смартфонов до определенного возраста
02 октября 2024, 19:37

Фото: iStock/RollingCamera

Во Всемирной организации здравоохранения призвали по аналогии борьбы с курением ввести ограничения на использование смартфонов среди детей. С данной инициативой выступила директор отдела политики и систем здравоохранения стран в европейском офисе ВОЗ Наташа Аззопарди-Мускат, передает Politico.
Эксперт предложила ограничить продажу девайсов до определенного возраста, установить контроль за ценами на смартфоны и обозначить разрешенные для их использования места. По ее словам, данные меры могут использоваться эффективно.

Специалист ВОЗ добавила, что эти действия помогут бороться с растущим числом психических проблем у подростков, которые возникают из-за соцсетей и игр.

Ранее сомнолог Михаил Полуэктов рассказал о связи снохождения и использования смартфонов перед сном. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Раскрыта одна из главных ценностей китайцев
МГУ им. Ломоносова: Слово «еда» — одна из главных ценностей китайцев
02 октября 2024, 19:18

Фото: iStock/Fotonen

Специалисты экономического факультета МГУ им. Ломоносова сравнили ценности русских и китайцев провели исследование и сравнили ценности русских и китайцев, попросив респондентов отметить три слова, которые ассоциируются с чем-то важным в жизни.
В результате у китайцев чаще, чем у русских, среди этих слов встречалась «еда», в то время как у русских много раз фиксировалось слово «мир». Где китайцы и русские сошлись, так это в слове «семья», которое в обеих группах респондентов встречалось также довольно часто, что говорит о том, что и для одной, и для другой национальности это понятие имеет ключевое значение.

«Если акцентировать в информационном поле отличающиеся слова, люди двух разных культур будут ссориться. Если усиливать смыслы, которые появляются с одинаковой частотой, – это будет создавать фон взаимного доверия. Результаты анализа могут лечь в основу алгоритма ИИ-ассистента для переговоров, который будет выбирать слова, которые помогут укрепить доверие между культурами», — прокомментировал в беседе с Газета.ру доцент экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Денис Андреюк.

Ранее российский путешественник посетил немецкую деревню Хессенпорк и был поражён тем, насколько жизнь в этом поселении напоминает Средние века.

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В Мытищах к концу будущего года построят детский сад по госпрограмме
02 октября 2024, 19:03

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

В Мытищах началось строительство детсада на 220 воспитанников, сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области. Представители ведомства проверила стройплощадку.
«Сейчас на объекте идут подготовительные работы – участок расчищают и готовятся рыть котлован. Двухэтажное здание площадью более 3 тыс. кв. м. станет современным дошкольным образовательным учреждением для детей от 1,5 до 7 лет. Предусмотрено создание девяти групп», – говорится в сообщении.
В садике оборудуют музыкальный и физкультурный залы, помещения медицинского назначения. Будут работать кабинеты логопеда и психолога. Пищеблок полного цикла обеспечит воспитанников качественным питанием. Территорию сада озеленят и благоустроят.

Дошкольное учреждение возводят по госпрограмме «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счёт подмосковного бюджета. Строительство планируют завершить в третьем квартале будущего года.

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#московская область
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Аналитик Муртазин усомнился в успехе смартфонов Meizu в России
02 октября 2024, 19:00

Фото: iStock/nemanjazotovic

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин предположил, что новый смартфон Meizu Lucky 08 китайского IT-гиганта DreamSmart вряд ли удастся закрепиться на российском рынке.
«DreamSmart и Meizu в России никто не ждёт. Заметных для рынка продаж не будет. Крупная розница готова поставить их на витрины, но на общих условиях – без продвижения, рекламы. При этом у самого российского офиса тоже маркетинговых бюджетов больших нет», – пояснил в беседе с Газета.ру Муртазин.

Ранее председатель совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявлял, что бояться техники после взрывов пейджеров в Ливане не стоит, поскольку все легальные устройства оснащены специальными средствами контроля за аккумуляторами.

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Мытищинские волонтёры стали призёрами регионального этапа премии #МыВместе
02 октября 2024, 18:45

Фото: пресс-служба администрации г. о. Мытищи

Волонтёры из Мытищ вошли в число призёров регионального этапа международной премии #МыВместе. Церемония награждения победителей прошла в Доме правительства Московской области, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Отряд волонтеров из мытищинской школы №24 под руководством советника директора по воспитанию Кристины Колочевой занял третье место в номинации «Помощь людям». Они представили проект «Частичку сердца отдавать пожилому», – говорится в сообщении.
Как напомнили в администрации, цель проекта #МыВместе – поддержка социальных инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни.

Вручение премии проводит по поручению президента проводить Росмолодёжь, а оператором выступает Ассоциация Добро.рф. В 2024 году на конкурсе было подано порядка 1 тыс. заявок. Дипломы призёров получили более 50 активистов и организаций, реализующих свои проекты в Подмосковье.

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#подмосковье
#московская область
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В МВД рассказали, как мошенники могут получить доступ к аккаунту на «Госуслугах»
02 октября 2024, 18:05

Фото: пресс-служба администрации г. о. Мытищи

Единый портал «Госуслуги» на сегодняшний день является незаменимым сервисом. С его помощью него можно решить многие проблемы, не выходя из дома: записаться на прием к врачу, заплатить госпошлину или услуги ЖКХ, подать заявку на оформление загранпаспорта и многое другое. В МВД России рассказали о правилах, которые помогут не стать жертвой преступников.
Отмечается, что зачастую злоумышленники стремятся получить доступ к личным кабинетам граждан на «Госуслугах». Аферисты звонят потенциальным жертвам и представляются сотрудниками МФЦ. Они говорят о том, что человеку пришло электронное письмо, для доступа к которому необходимо назвать код из смс.

Если сообщить мошенникам код, то они получат доступ к личному кабинету и всем конфиденциальным данным на портале. Затем преступники поменяют пароль на «Госуслугах» и будут действовать от лица пострадавшего. Среди таких действий может быть незаконное оформление кредита.

В ведомстве предупреждают о том, что никогда и никому нельзя сообщать коды из смс и пуш-уведомлений. Важно помнить, что сотрудники МФЦ не обзванивают россиян. Однако если вы сомневаетесь, что вам звонит сотрудник государственных органов — положите трубку и перезвоните по телефону организации, указанному на официальном сайте.

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