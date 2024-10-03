Астафий Ветряк 3 октября 2024: Почему важно сосредоточиться на новых целях и избегать конфликтов

Единый портал «Госуслуги» на сегодняшний день является незаменимым сервисом. С его помощью него можно решить многие проблемы, не выходя из дома: записаться на прием к врачу, заплатить госпошлину или услуги ЖКХ, подать заявку на оформление загранпаспорта и многое другое. В МВД России рассказали о правилах, которые помогут не стать жертвой преступников.