Авиакомпании могут поплатиться за ложные сведения о билетах

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Минтранс России предлагает ввести штрафы для авиакомпаний за предоставление неверной информации о билетах. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Авиакомпании будут штрафоваться за некорректную информацию о билетах в автоматизированной информационной системе оформления воздушных перевозок. Эта мера является ответом на многочисленные жалобы пассажиров, терявших время и деньги из-за неправильной информации о времени вылетов и некорректного оформления билетов.
Теперь, после возможного принятия инициированных Минтрансом РФ изменений в Воздушный кодекс, если авиакомпания не разместит или нарушит требования к информации о билетах, её будет ждать административная ответственность.
По информации ведомства, в минувшем году объем внутренних пассажирских авиаперевозок в России составил почти 83 миллиона пассажиров, что на 13% превысило показатели четырехлетней давности. При этом ежегодно Роспотребнадзор получает около 700 жалоб на авиаперевозчиков.
В России в 2024 году подорожают авиабилеты. По прогнозам аналитиков, стоимость увеличится примерно на 10% из-за того, что авиаторы давно не меняли ценники, а издержки на обслуживание авиапарка росли. Об этом в эфире «Радио 1» ранее рассказал вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.
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Теперь, после возможного принятия инициированных Минтрансом РФ изменений в Воздушный кодекс, если авиакомпания не разместит или нарушит требования к информации о билетах, её будет ждать административная ответственность.
В России в 2024 году подорожают авиабилеты. По прогнозам аналитиков, стоимость увеличится примерно на 10% из-за того, что авиаторы давно не меняли ценники, а издержки на обслуживание авиапарка росли. Об этом в эфире «Радио 1» ранее рассказал вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.
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Артем Путинцев