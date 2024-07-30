Авиакомпания вынудила женщину оставить кошку в Европе из-за отсутствия документов на русском

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Российской туристке с кошкой отказали в посадке на борт авиакомпании Pegasus Airlines в аэропорту Венеции. Об этом сообщает портал TourDom.
Туристка Анастасия планировала вернуться на родину из Европы с пересадкой в Стамбуле. Но сотрудница авиакомпании Pegasus Airlines не пустила девушку на борт с питомцем, так как у него не было документов, переведенных на русский язык. Уточняется, что Анастасия не знала об этом требовании: на сайте перевозчика такой информации не было.
В итоге пассажирка, у которой не было возможности купить новый авиабилет, была вынуждена оставить кошку своему знакомому в Европе — он находился в тот момент в Италии и согласился приютить животное.
Теперь Анастасия пытается связаться с представителями авиакомпании и выяснить, почему для перелета ей потребовались бумаги, о которых ничего не сказано на сайте.
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В итоге пассажирка, у которой не было возможности купить новый авиабилет, была вынуждена оставить кошку своему знакомому в Европе — он находился в тот момент в Италии и согласился приютить животное.
Теперь Анастасия пытается связаться с представителями авиакомпании и выяснить, почему для перелета ей потребовались бумаги, о которых ничего не сказано на сайте.
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Екатерина Коршунова