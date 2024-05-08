Авиасалон МАКС вновь могут отменить

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Проведение Международного авиационно-космического салона (МАКС) в Жуковском могут вновь отменить в текущем году. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на собственный источник в авиаотрасли.
«Подтверждаю», — ответил собеседник РИА Новости на вопрос, отменят ли МАКС в 2024 году.
Напомним, в 2023 году МАКС не состоялся. Тогда предполагалось, что следующий салон состоится в 2024 году, а также в 2025. Причину не уточнили.
Авиасалоны проводятся в городе авиационной науки и техники Жуковском, на аэродроме центральной испытательной базы страны – Лётно-исследовательского института имени М. М. Громова.
Впервые выставка состоялась в 1993 году. С тех пор МАКС проводят, как правило, раз в два года. В последние три дня вход на авиасалон открыт для посетителей.
Читайте также:
В Ростехе раскрыли будущее авиасалона МАКС
Авиасалон МАКС перенесли на 2024 год
«Приходите на них посмотреть». Пилот перечислил лучшие самолёты на МАКС-2021
Элина Позднякова