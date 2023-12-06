Авито Работа: В России на 29% вырос спрос на уборщиков снега

Фото: IStock/lapandr
В России за последний месяц вырос спрос на сотрудников по уборке снега. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса Авито Работа (есть в распоряжении «Радио 1»).
В начале декабря спрос на таких работников в России выбор на 29% по сравнению с прошлым месяцем из-за рекордного количества осадков. В сравнении с прошлым годом рост спроса составил 124%.
При это отмечается, что за последний месяц кандидаты стали на 46% чаще откликаться на вакансии дворников и специалистов, работающих со снегоуборочной техникой. Сегодня средняя предлагаемая зарплата для работников по снегоуборке составляет 44 307 рублей.
За последний месяц значительно вырос спрос на уборщиков, для которых количество вакансий выросло на 61% в сравнении с ноябрем 2023 года. В начале декабря 2023 года среднее предложение по оплате труда для них составляет 48 532 рубля, что на 37% выше, чем месяцем ранее.
В начале декабря 2023 года водители погрузчика для уборки снега стали востребованнее на 40% по сравнению с ноябрем текущего года. В среднем работодатели готовы предложить им 57 748 рублей. Для дворников за последний месяц число вакансий увеличилось на 21%. Средняя предлагаемая зарплата дворника в снегоочистительный сезон составляет 31 064 рубля.
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«Столь высокий спрос можно объяснить сменой способа поиска сотрудниках. Если раньше их искали в офлайн-формате, то теперь работодатели стали чаще обращаться к джоб-бордам», — отмечают в исследовании.
За последний месяц значительно вырос спрос на уборщиков, для которых количество вакансий выросло на 61% в сравнении с ноябрем 2023 года. В начале декабря 2023 года среднее предложение по оплате труда для них составляет 48 532 рубля, что на 37% выше, чем месяцем ранее.
В начале декабря 2023 года водители погрузчика для уборки снега стали востребованнее на 40% по сравнению с ноябрем текущего года. В среднем работодатели готовы предложить им 57 748 рублей. Для дворников за последний месяц число вакансий увеличилось на 21%. Средняя предлагаемая зарплата дворника в снегоочистительный сезон составляет 31 064 рубля.
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Екатерина Шмакова