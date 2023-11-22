Автоэксперт Колодочкин: Цифровым правам будут радоваться юные водители

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Автоэксперт Михаил Колодочкин заявил, что плюсом цифрового водительского удостоверения является то, что бумажные документы не надо таскать с собой.
По его словам, особенно рады такой форме документов будут рады молодые водители.
А вот из минусов цифровых документов он назвал возможность сбоев системы.
А в Санкт-Петербурге 26 ноября состоится автопробег в честь морской пехоты. Как рассказал президент общественной организации «Мотоциклисты Санкт-Петербурга» Григорий Путинцев, около 50 машин, украшенных флагами и наклейками морской пехоты пройдут по центру города.
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«Водители с опытом и стажем лучше десять раз перестрахуются, положат в карман все бумажные документы, чтобы никто не мог придраться. А юные водители, наоборот, будут радоваться», — прокомментировал в беседе с RT Колодочкин.
А в Санкт-Петербурге 26 ноября состоится автопробег в честь морской пехоты. Как рассказал президент общественной организации «Мотоциклисты Санкт-Петербурга» Григорий Путинцев, около 50 машин, украшенных флагами и наклейками морской пехоты пройдут по центру города.
«Мы хотим показать, что город и его жители любят и уважают наших морпехов, поздравляют их с праздником. Морская пехота – это войска передового края, особо подготовленные элитные войска. Их девиз: «Где мы – там победа!» Мы желаем им скорейшей победы над врагом», – заявил в беседе с «Петербургским дневником» Путинцев.Читайте также:
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Мелисса Тимофеева