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Азербайджанский ФК «Карабах» вышел в 1/8 финала Лиги Европы

23 февраля 2024, 04:51
Фото: iStock/Rost-9D

Фото: iStock/Rost-9D

Футбольный клуб «Карабах» из Азербайджана пробился в 1/8 финала Лиги Европы, несмотря на поражение в последнем матче против клуба «Брага» из Португалии со счетом 2:3.
В этой встрече португальский форвард Рожер Фернандеш открыл счет на 70-й минуте, а затем голы забили игроки «Браги» Альваро Джало и Симон Банза на 83-й минуте. Автором последнего гола встречи стал Симон Банза, отличившийся уже в дополнительное время.

В ответ на голы соперников, игроки «Карабаха» Матеус да Силва (на 102-й минуте) и Нариман Ахундзаде (на 120 + 2 минуте) смогли поразить ворота португальцев. В этом матче, который прошел в Баку, ворота «Карабаха» защищал россиянин Андрей Лунев.


Азербайджанский клуб вышел в 1/8 финала благодаря результату двух матчей: первая игра с «Брагой» завершилась победой «Карабаха» со счетом 4:2.

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#счёт
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Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества
23 февраля 2024, 05:55

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин передал поздравления согражданам в честь Дня защитника Отечества в своем видеообращении. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.
Путин отметил, что этот праздник является одним из наиболее уважаемых в стране, подчеркнув, что День защитника Отечества всегда отмечается в широком кругу, во всех сферах жизни и в каждом уголке России.

Президент отметил, что россияне гордятся своей армией и флотом, подчеркнув их боеготовность как гарантию безопасности страны.

Кроме того, в ходе видеообращения президент признал участников Специальной военной операции на Украине истинными героями России, отметив их борьбу за правду и справедливость.

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Финляндия заявила о вероятности открытия границ с Россией
МИД Финляндии: граница с Россией останется закрытой
23 февраля 2024, 05:53

Фото: iStock/Iri-s

Финляндия вряд ли будет возобновлять работу контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией. Об этом заявила глава Министерства внутренних дел Финляндии Мари Рантанен, сообщает Yle.
Она отметила, что пока позиция Финляндии по этому вопросу не изменилась.

Ранее финская сторона заявляла о планировании закрытия двух КПП на границе с Россией.

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Украинцы начали свозить сгоревшую технику к польской границе
«Апостроф»: украинцы свозят сгоревшую сельхозтехнику на границу с Польшей
23 февраля 2024, 05:29

Фото: iStock/Racide

Украинские граждане начали доставлять поврежденную сельскохозяйственную технику к польской границе в знак протеста против блокады, затрагивающей не только поставки сельхозпродукции, но и другие виды транспорта. Об этом сообщает украинское издание «Апостроф».
Пользователь TikTok по имени Александр Климов отметил, что украинцы перевозят грузовики и тракторы к пункту пропуска на границе между Долгобичувом и Угриновом. По его словам, техника была доставлена из зоны боевых действий.

«Вся эта техника была утрачена на тех землях, где погибло украинское зерно», — заявил Климов.
Он также подчеркнул стоимость этой техники и выразил недовольство жалобами польских фермеров, которые, по его мнению, жалуются на свое положение, обвиняя в этом украинцев.\

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#пропуска
#польша
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МВФ: достигнута рабочая договоренность о новом транше для Украины
МВФ заявил о достижении договоренности на рабочем уровне о новом транше Украине
23 февраля 2024, 04:27

Фото: iStock/Andrii Atanov

Международный валютный фонд (МВФ) достиг соглашения о новом транше для Украины в размере 880 млн долларов, сообщила финансовая организация, передает РИА Новости.
В заявлении МВФ говорится, что было достигнуто соглашение между МВФ и украинскими властями на уровне персонала относительно обновленного комплекса экономической политики. По данным заявления, соглашение требует утверждения исполнительным советом Фонда.

Согласно сообщению, предполагается выделение Украине нового транша помощи в размере 880 млн долларов. В то же время, МВФ отмечает неопределенность в перспективах экономики Украины на 2024 год.

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#соглашение
#ии
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НАСА: американский Odysseus совершил успешную посадку на Луну
НАСА: аппарат Odysseus совершил успешную посадку в районе южного полюса Луны
23 февраля 2024, 04:12

Фото: iStock/3DSculptor

Компания-разработчик и НАСА подтвердили успешную посадку американского частного аппарата Odysseus в районе южного полюса Луны.
Руководитель полета Odysseus подтвердил в ходе трансляции, что аппарат успешно достиг Луны и передает сигнал, подтверждая его приземление.

Космический корабль, отправившийся с Земли 15 февраля, самостоятельно совершил посадку. Все прошло по плану до момента расчетной посадки, когда потерялась связь с центром управления полетом. Однако через десять минут удалось восстановить связь и подтвердить удачное приземление.

Согласно сообщению НАСА, Odysseus приземлился на лунной поверхности в 18:23 местного времени (02:23 по московскому времени). Глава НАСА Билл Нельсон назвал миссию «триумфальной» и поздравил всех, кто принимал участие в этом проекте, с возвращением США на Луну. Последний раз американский аппарат совершил посадку на Луну в декабре 1972 года.

Полет Odysseus, разработанный компанией Intuitive Machines в рамках контракта с НАСА, считается значимым шагом в рамках программы «Артемида». Эта программа направлена на возвращение американцев на Луну с целью посадки международного экипажа в ближайшие годы и создания окололунной станции.

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#сша
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#станции
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Такер Карлсон дал комментарий обвинениям против Трампа
Карлсон: все обвинения против Дональда Трампа смехотворны
23 февраля 2024, 04:11

Фото: сайт Кремля

Американский журналист Такер Карлсон прокомментировал обвинения в адрес бывшего президента США Дональда Трампа на своей странице в сети X.
Он подчеркнул, что все обвинения «смехотворны».

Ранее стало известно, что Трамп намерен обжаловать решение судьи не снимать с политика ряд обвинений. Политик планирует использовать юридический иммунитет главы государства.

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#дональд трамп
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#обвинение
#сша
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Россиянин более 10 лет прожил в канализационном колодце
«КП»: в Тольятти спасли прожившего 10 лет в канализационном колодце мужчину
23 февраля 2024, 03:52

Фото: iStock/terex

В Тольятти спасли мужчину, который более 10 лет жил в канализационном колодце, пишет «КП-Самара».
Мужчину по имени Александр обнаружили блогер Антон Глетчеров у дома № 10 по бульвару Ленина в Тольятти. Глетчеров отметил, что в момент встречи Александр был трезв и вежлив, хотя его состояние здоровья оставляло желать лучшего. Мужчина объяснил блогеру, что предпочитает проживать в колодце из-за тепла в зимние месяцы. Он также выразил готовность переехать в приют и даже обещал найти работу.

По информации издания, 15 лет назад жена Александра его бросила, после чего он исчез из виду. Родные полагали, что он ушел из жизни. Однако, когда блогер опубликовал историю Александра, его родственники связались с Глетчеровым. Они сообщили, что Александр родом из Ульяновской области и ему 52 года. Впоследствии, мужчину забрали к себе его родственники.

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На Солнце произошла крупнейшая за семь лет вспышка
ИКИ РАН: на Солнце произошел крупнейший по силе взрыв за семь лет
23 февраля 2024, 03:46

Фото: iStock/Pitris

На Солнце в ночь на 23 февраля между одним и двумя часами ночи по московскому времени был зарегистрирован крупнейший по силе взрыв в текущем солнечном цикле. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии ИКИ РАН.
«От Солнца поступили потоки излучения, достигшие примерно 1 киловатта на квадратный километр, что на 2-3 порядка ниже рекордных уровней, зафиксированных в современной истории. Этот солнечный всплеск, классифицированный как X6.3, является самым мощным с 2017 года, когда произошли последние существенные события предыдущего цикла активности», — говорится в сообщении.
Эксперты пояснили, что в настоящее время на Солнце наблюдается один из наиболее сильных за последние два солнечных цикла всплесков активности. Это уже третий взрыв высшего класса X за менее чем 24 часа.

Предупреждается, что в случае подтверждения движения облаков плазмы к Земле, их прибытие на орбиту планеты и возможное воздействие на магнитное поле могут произойти уже в воскресенье, 25 февраля. В таком случае сила магнитных бурь может достигнуть уровня G4 из пяти возможных.

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#солнце
#взрыв
#эксперты
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В Госдуме обсуждают введение штрафов за невырубку борщевика
Депутат Колунов: в Госдуме обсуждают введение штрафов за невырубку борщевика
23 февраля 2024, 03:37

Фото: Фотобанк МО

Депутат Государственной Думы Сергей Колунов заявил, что ведется обсуждение вопроса о введении штрафов за невырубку борщевика, которые могут достигать до 700 тысяч рублей. Об этом сообщило агентство РИА Новости.
«Идет обсуждение отдельного законопроекта, который вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Речь идет о расширении действующих штрафов по статье 8.7, которая предусматривает штрафы за невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв», — отметил Колунов.
В настоящее время штраф для физических лиц за это нарушение составляет от 20 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 400 до 700 тысяч рублей.

«Соответственно, за невырубку борщевика и других инвазивных растений придется платить столько же», — добавил он.
В среду Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, который обязывает владельцев земельных участков в России принимать меры по борьбе с борщевиком. Документ был представлен группой депутатов от партии «Единая Россия» и разработан с целью предотвращения распространения на территории России чужеродных (инвазивных) видов растений, в том числе борщевика Сосновского. Под инвазивными растениями обычно понимают растения, которые, попав на новые территории, активно размножаются и вытесняют местные виды, что может создавать проблемы как для природы, так и для человека.

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