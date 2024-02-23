Азербайджанский ФК «Карабах» вышел в 1/8 финала Лиги Европы

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Футбольный клуб «Карабах» из Азербайджана пробился в 1/8 финала Лиги Европы, несмотря на поражение в последнем матче против клуба «Брага» из Португалии со счетом 2:3.
В этой встрече португальский форвард Рожер Фернандеш открыл счет на 70-й минуте, а затем голы забили игроки «Браги» Альваро Джало и Симон Банза на 83-й минуте. Автором последнего гола встречи стал Симон Банза, отличившийся уже в дополнительное время.
В ответ на голы соперников, игроки «Карабаха» Матеус да Силва (на 102-й минуте) и Нариман Ахундзаде (на 120 + 2 минуте) смогли поразить ворота португальцев. В этом матче, который прошел в Баку, ворота «Карабаха» защищал россиянин Андрей Лунев.
Азербайджанский клуб вышел в 1/8 финала благодаря результату двух матчей: первая игра с «Брагой» завершилась победой «Карабаха» со счетом 4:2.
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В ответ на голы соперников, игроки «Карабаха» Матеус да Силва (на 102-й минуте) и Нариман Ахундзаде (на 120 + 2 минуте) смогли поразить ворота португальцев. В этом матче, который прошел в Баку, ворота «Карабаха» защищал россиянин Андрей Лунев.
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Артем Кузьмин