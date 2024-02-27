Белорусского тренера отстранили из-за сбежавшей в Польшу легкоатлетки

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Независимый орган по обеспечению честности в легкой атлетике (Athletics Integrity Unit, AIU) назначил пятилетнюю дисквалификацию бывшему главному тренеру сборной Белоруссии по легкой атлетике Юрию Моисевичу за нарушение кодекса поведения Всемирной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).
Это решение связано с ситуацией вокруг бегуньи Кристины Тимановской, отмечается на сайте организации. Дисквалификация 63-летнего Моисевича вступила в силу с 20 февраля 2024 года.
В 2021 году Моисевич и другой тренер, Артур Шумак, лишились аккредитации на Олимпийских играх в Токио и были удалены из Олимпийской деревни из-за инцидента с Тимановской. Спортсменка планировала участвовать на Олимпийских играх в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 метров.
Однако, после того как двух белорусских спортсменок отстранили от эстафеты 4×400 метров из-за недостаточного количества допинг-проб, тренеры приняли решение включить Тимановскую в этот забег. Это решение вызвало критику со стороны бегуньи в социальных сетях.
В ответ на это Олимпийский комитет Белоруссии объявил, что Тимановская прекращает участие в Играх «по медицинскому заключению, связанному с ее эмоционально-психологическим состоянием». Сама спортсменка заявила, что ее пытались вывезти из Японии насильно и запросила убежище в Европе. Прошедший трехлетний карантин, необходимый для смены спортивного гражданства, позволил ей выступать за сборную Польши.
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«AIU назначил пятилетнюю дисквалификацию тренеру Юрию Моисевичу (Белоруссия) за нарушение норм честности и достоинства, установленных в кодексе поведения World Athletics 2019 года», — гласит официальное заявление.
Однако, после того как двух белорусских спортсменок отстранили от эстафеты 4×400 метров из-за недостаточного количества допинг-проб, тренеры приняли решение включить Тимановскую в этот забег. Это решение вызвало критику со стороны бегуньи в социальных сетях.
В ответ на это Олимпийский комитет Белоруссии объявил, что Тимановская прекращает участие в Играх «по медицинскому заключению, связанному с ее эмоционально-психологическим состоянием». Сама спортсменка заявила, что ее пытались вывезти из Японии насильно и запросила убежище в Европе. Прошедший трехлетний карантин, необходимый для смены спортивного гражданства, позволил ей выступать за сборную Польши.
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Артем Кузьмин