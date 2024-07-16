Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ «Без белья над кастрюлей»: как родители-сыроеды из Красноярска заморили двухгодовалую дочь

«Без белья над кастрюлей»: как родители-сыроеды из Красноярска заморили двухгодовалую дочь

Подробности жизни и последних часов жизни погибшей дочери красноярских сыроедов
16 июля 2024, 14:10
Фото: istockphoto/Pawel Kajak Сл

Фото: istockphoto/Pawel Kajak Сл

Оба родителя двухлетней девочки из Красноярска решили, что если они отказались от рыбы, мяса и прочей еды, то их чаду тоже будет лучше соблюдать диету. Как родители-сыроеды заморили собственного ребенка расскажет редакция «Радио 1».

Что известно о семье сыроедов из Красноярска


Соседи Жителевых считали семейную пару образцовой и порядочной. Отец семейства занимался предпринимательской деятельностью, а мать воспитывала троих детей, самой младшей из которых была двухлетняя Мия. Семья снимала просторную квартиру. Детей родители баловали хорошей одеждой и игрушками, ограничивая их лишь в одном – в питании.



Детям было запрещено употреблять пищу животного происхождения. Их рацион составляли только каши и постные супы. По мнению родителей, такая система питания спасает от болезней.


Странности у родителей были замечены лишь в ходе следствия


Уже после того, как было возбуждено уголовное дело на родителей-сыроедов, выяснилось, что мать семейства называла себя проводником в мир свободы и проводила ритуалы по «воссоединению с маткой». Своим подписчицам женщина демонстрировала то, как сидит без белья над горячей кастрюлей.

Странности заметили и в поведении отца малолетних. Он изготавливал сыродавленное масло под особенную музыку. Продукт родители употребляли сами и кормили им детей.


Как умирала двухлетняя девочка


20 апреля двухлетняя дочь Жителевых скончалась на руках своей матери. После вскрытия выяснилось, что к смерти ребенка привело истощение и коронавирус. Кроме того, она страдала белково-энергетической недостаточностью. Врачи говорили, что у ослабленного ребенка не было шансов выжить.

«Утром 20 апреля дочка еще больше ослабла. Потянулась к маминой груди, но есть не хватило сил», – пишет издание «Комсомольская правда» о последних минутах жизни ребенка.


Роды в ванне


Мать девочки позже рассказала, что родила дочь в ванной. На учет в поликлинику она не вставала, никаких прививок ребенку не делала.

«Сначала кормила ее грудью. Потом стали давать фрукты и ягоды. Постепенно добавляли каши, овощные супы и пюре. Старшие дочки тоже на вегетарианской пище, вполне здоровы», – рассказывала родительница-сыроедка.


Приговор родителям, загубившим дочь


Родителям-сыроедам суд назначил 11 месяцев исправительных работ. Свою вину они до сих пор не признали и уверены, что причиной смерти девочки стало ее генетическое заболевание.

Читайте также:

В РФ вегетарианство для детей хотят запретить на законодательном уровне

Месячный ребенок сыроедов умер от истощения

Доведшие до смерти двухлетнюю дочь родители развеяли ее прах для возрождения
#суд
#приговор
#врачи
#ребёнок
#семья
#уголовное ягоды
#женщина
#родители
#мать
#фрукты
#роды
#соседи
#отец
#коронавирус
#девочка
#рф
Щёлковский детсад «Малыш» планируют открыть после капремонта в сентябре
16 июля 2024, 14:53

Фото: пресс-служба администрации г. о. Щёлково

Строительная готовность детского сада «Малыш» в Щёлкове, где продолжается капремонт, составляет 52%. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Детсад находится на улице Парковой. На стройплощадке работают более 20 рабочих. Подрядчики монтируют систему отопления, инженерные сети, занимаются отделкой. Параллельно ведутся фасадные работы, а кровельные подходят к концу.
«Современная материальная база и качественное оснащение наших школ и детсадов позволяют детям активно развиваться в комфортных условиях. Помимо строительства новых образовательных объектов, мы уделяем большое внимание капремонту учреждений. Это даёт организациям второе дыхание, наполняет новой энергией коллектив и учеников», – сказал глава муниципалитета Андрей Булгаков.
Площадь детсада – около 1 тыс. к. м. После окончания работ в садик завезут новую мебель. Открытие после ремонта запланировано на сентябрь.

Читайте также:

Глава Щёлкова Булгаков обсудил подготовку городского округа к зиме

В Щёлкове в этом году установят 20 новых детских и спортивных площадок

Глава Щёлкова Булгаков осмотрел фермерское хозяйство «Ягодная долина»
#андрей булгаков
#щёлково
#детсад
#детские сады
#ремонт
#капремонт
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стал известен размер долга Ивлеевой перед налоговой
Долг блогерши Ивлеевой перед ФНС вырос до 20,9 миллиона рублей
16 июля 2024, 14:38

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Долг ведущей Анастасии Ивлеевой перед ФНС вырос вдвое. Сумма задолженности составила 20,9 миллиона рублей. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Сообщается, что к сумме прибавляются штрафы за уклонение от уплаты налогов. Счета Ивлеевой в данный момент заблокированы. ФНС потребовала оплаты налогов от блогера в начале мая, но она не сделала этого.

После проведения резонансной голой вечеринки в московском клубе «Мутабор» Анастасия Ивлеева оказалась под строгим контролем ФНС. Ивлеева — учредитель общества с ограниченной ответственностью «Коленки пчелы», у которого также есть задолженность по налогам: 398,2 тысячи рублей по НДС, 1,303 миллиона по налогу на прибыль и 1,115 миллиона по страховым взносам.

Между тем блогер открыла ресторан в Москве, который подает азиатскую кухню. Официальное открытие ресторана прошло 7 июня. Внимание привлекает название заведения — несуществующее слово Nudles, которое отсылает к «Nudes», обозначающему на русском языке слово «голый».

Появились новые подробности о романе Джонни Деппа с россиянкой. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Иноагент или уголовное наказание: что ждёт Ивлееву после ареста банковских счетов

На Ивлееву заявили в ФАС за слоган ее нового ресторана

Ивлеева после обвинений в дискредитации ВС РФ удалила все посты в соцсети
#фнс
#штрафы
#блогер
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жителей Подмосковья пригласили принять участие в конкурсе по созданию игр
16 июля 2024, 14:30

Фото: iStock/gleitfrosch

Регистрация на третий сезон проекта «Начни игру» стартовала в России, участников ждёт конкурс на треке «Создатель игр», сообщает пресс-служба конкурса.
«Участие в конкурсе может принять любой желающий в возрасте от 14 лет. Результатом трека «Создатель игр» станут демоверсии мобильных и компьютерных игр, а также прототипы настольных игр», — говорится в сообщении.
Первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов отметил, что конкурс представляет интерес не только для начинающих разработчиков игр, но и для тех опытных специалистов, которые хотят обратить на себя внимание работодателей и инвесторов.

«Мы ждём активную молодежь, которая видит свое будущее в игровой индустрии и готова менять мир своими полезными играми», — подчеркнул Агафонов.
Конкурс будет проводиться в четырёх номинациях: «Спорт и киберспорт», «Семейные игры», «Наука, образование и здравоохранение» и «Регионы и языки России».

Регистрация на участие в конкурсе открыта до 14 октября на сайте начниигру.рф. Там же размещена подробная информация о конкурсе.

Читайте также:

Приём заявок на конкурс BRICS Solutions Awards продлится до 31 июля

Долголеты из Павловского Посада победили на областной «Битве хоров»

Юных жителей Подмосковья приглашают на конкурс стихов и песен о светофоре
#конкурс
#игры
#россия
#молодёжь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Появились новые подробности о романе Джонни Деппа с россиянкой
People: Джонни Депп и Юлия Власова отказались от ярлыка «парень-девушка»
16 июля 2024, 14:13

Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова

Актер Джонни Депп и россиянка Юлия Власова пока не раздают друг другу статусы «парень» и «девушка». Об этом пишет американский журнал People.
Спустя 2 года после развода с Эмбер Херд американского актера впервые поймали с новой девушкой. Его сфотографировали с блондинкой на выходе с вертолетной площадки в Лондоне. Ею оказалась россиянка Юлия Власова.

По данным портала, они знакомы давно, но свадьбы ждать не стоит. Пара ведет себе «непринужденно». Они не используют ярлыки «парень-девушка».

Юлия родом из Полевского. В старших она классах училась в Екатеринбурге. В Чехии у девушки есть свой салон красоты. Власова свои отношения с актером не комментирует.

Актер Смольянинов* в Берлине едва не подрался с обозвавшим его россиянином. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Абьюз, конкуренция, зависть: Психолог раскрыла, как суд Прилучных повлияет на детей

Сбежавшая в США дочь Владимира Машкова попросила помощи у спецслужб РФ

Инвалид с детства: Зачем Сталлоне снимался в порно, как придумал «Рокки» и пережил смерть сына



* внесен в реестр иноагентов, а также в перечень экстремистов и террористов
#актёр
#отношения
#девушка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Автоэксперт Ольта раскрыл серьёзный недостаток японских авто
16 июля 2024, 14:07

Фото: iStock/Brandon Woyshnis

Руководитель автосервиса по ремонту машин марки «На-сервис» Николай Ольта заявил, что у японских автомобилей Subaru имеются проблемы в работе термостата.
«Subaru — надёжная марка. Но, как и у любого производителя авто, бывают недоработки. Так, серьёзной проблемой для «субаристов» стал новый устанавливаемый клапан управления потоками охлаждающей жидкости в сборе или электрический термостат. Он устанавливался на автомобилях Subaru с 2019 года в комплектации с двигателями объемом 1,8 л и 2,5 л», — пояснил в беседе с Газета.ру Ольта.

Эксперт отметил, что с такими проблемами автовладельцы сталкиваются до сих пор, а подобный ремонт обходится довольно дорого.

Ранее автоэксперт Владимир Сажин заявлял, что при неизбежности конфликта на дороге стоит не покидать машину и включить видеокамеру.

Читайте также:

Россиянам раскрыли правила поведения с автохамом на дороге

В России ужесточат ответственность за скрытые номера авто

Автоэксперт Моржаретто выразил уверенность в отсутствии роста цен на авто КНР
#эксперт
#авто
#автомобили
#техника
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Вице-премьер Хуснуллин анонсировал продление трассы М-12 до Тюмени в 2025 году
16 июля 2024, 13:51

Фото: istockphoto/Krzysztof Nahlik

Трасса М-12 «Восток» в 2025 году будет продлена от Екатеринбурга до Тюмени. Затем строительство автодороги будет продолжено до Омска с сооружением соответствующих обходных путей городов.
Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. По его словам, в этом году перед дорожными строителями поставлена задача проложить трассу М-12 от Казани до Екатеринбурга. И они планируют её выполнить, несмотря на сложные погодные условия — позднюю весну и затяжные летние дожди, подчеркнул вице-премьер.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии открытия участка трассы М-11 «Нева». Он представляет собой 60-километровую автостраду в объезд города и является завершающим этапом строительства автодороги.

Читайте также:

Путин оценил качество машины Lada Aura

Владимир Путин прибыл на открытие последнего участка М-11 «Нева» на Lada Aura

Магистраль М-12 «Восток» в Подмосковье готовят к туристическому сезону
#владимир путин
#президент
#трассы
#автодороги
#дожди
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Минобрнауки РФ рассказали о лучших карьерных практиках вузов
16 июля 2024, 13:39

Фото: iStock/gorodenkoff

Подборку лучших практик центров карьеры различных российских университетов представили в министерстве науки и высшего образования РФ, в список попали проекты шести вузов, сообщает пресс-служба ведомства.
Ключевыми проектами университета МИСИС по насыщению рынка труда молодыми кадрами стали Дни карьеры, на которых проводилась стендовая выставка компаний-работодателей, тренинги и мастер-классы, для студентов, а также пленарные встречи и мастер-классы с экспертами и работодателями. Кроме того, в МИСИС организуют бизнес-игры, кейс-чемпионаты и хатаконы от компаний-партнёров.

В Курском государственном медуниверситете также проводят Дни карьеры, кроме того, организован карьерный курс для студентов и дистанционная программа обучения для работодателей.

В МПГУ практикуются встречи студентов с работодателями, организован клуб «Педагогический диалог» с ориентированными на практику семинарами и проводится Неделя карьеры регионов РФ, на которой студентов знакомят с программами поддержки молодых специалистов, действующими в разных частях страны.

В список вошли такое проекты столичного технологического университета «Станкин», Томского госуниверситета систем управления и радиоэлектроники и Тюменского госуниверситета.

С полным списком лучших вузовских практик по трудоустройству молодых специалистов можно ознакомиться по ссылке.

Читайте также:

В Таджикистане набирают абитуриентов для поступления в вузы МВД России

Российские студенты создали чат-бот для мгновенного выявления рака кожи

Профориентолог Сатикова объяснила пользу работы для студентов-первокурсников
#минобрнауки
#трудоустройство
#вузы
#студенты
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин оценил качество машины Lada Aura
Путин на открытии трассы M-11 назвал Lada Aura хорошей машиной
16 июля 2024, 13:15

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин после поездки за рулем Lada Aura назвал ее хорошей машиной, передает его слова РИА Новости.
Ранее Путин присутствовал на открытии новой трассы, проложенной на севере в обход Твери. Он сам выехал на участок автодороги M-11 «Нева» за рулем российского автомобиля Lada Aura черного цвета.

Дорога была построена на год раньше поставленного срока и соединяет Москву с Санкт-Петербургом. Оценивается, что новый маршрут короче любого существующего ранее на 30-40 минут.

Читайте также:

Владимир Путин прибыл на открытие последнего участка М-11 «Нева» на Lada Aura

Владимир Путин принял участие в открытии новых металлургических предприятий

Кадыров пожаловался на Силуанова за запрет на выплаты Героям России из Чечни
#маршрут
#владимир путин
#трассы
#участок
#автодороги
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Снижается в цене»: Эксперт рассказал, какой алкоголь предпочитают россияне
Алкоэксперт Косарев: снижение цены и внутренний туризм влияют на продажу виски
16 июля 2024, 13:01

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Продажи виски в России за январь возросли на 24,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные NielsenIQ.
Президент корпорации «Русский стандарт», президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев в беседе с «Радио 1» объяснил ключевую причину такого потребительского взлета.

«Ключевая причина, по которой растет объем продаж виски, — это то, что он снижается в цене. Происходит локализация поставок виски, висковые спирты поставляются балком, снижается себестоимость. Также люди реже ездят за границу, и если раньше, например, они в отпуске хотели пить виски, то сейчас это внутренний туризм. Снижение стоимости, внутренний туризм и потребление виски в период отпуска как раз увеличивают объемы продаж», — сообщил специалист.

Игорь Косарев рассказал и про другие напитки, например, про джин.

«Он снижается до 13%, и недостаточно высоко находится», — сказал он.

Аналитические данные показали, что продажи текилы увеличились на 21,3%, рома — на 20,3%, биттеров — на 19,3%, аперитивов — на 18,1%.

Читайте также:

Национализированный у ГК «Ариант» завод виски и рома приостановил производство

Как пить и чем закусывать: Диетолог рассказала о правилах употребления спиртного

Нарколог Холдин объяснил связь между алкоголем и онкологией
#туризм
#завод
#данные
#напитки
#снижение
#люди
#алкоголь
#спирт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф