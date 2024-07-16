«Без белья над кастрюлей»: как родители-сыроеды из Красноярска заморили двухгодовалую дочь

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Оба родителя двухлетней девочки из Красноярска решили, что если они отказались от рыбы, мяса и прочей еды, то их чаду тоже будет лучше соблюдать диету. Как родители-сыроеды заморили собственного ребенка расскажет редакция «Радио 1».
Что известно о семье сыроедов из Красноярска
Соседи Жителевых считали семейную пару образцовой и порядочной. Отец семейства занимался предпринимательской деятельностью, а мать воспитывала троих детей, самой младшей из которых была двухлетняя Мия. Семья снимала просторную квартиру. Детей родители баловали хорошей одеждой и игрушками, ограничивая их лишь в одном – в питании.
Детям было запрещено употреблять пищу животного происхождения. Их рацион составляли только каши и постные супы. По мнению родителей, такая система питания спасает от болезней.
Странности у родителей были замечены лишь в ходе следствия
Уже после того, как было возбуждено уголовное дело на родителей-сыроедов, выяснилось, что мать семейства называла себя проводником в мир свободы и проводила ритуалы по «воссоединению с маткой». Своим подписчицам женщина демонстрировала то, как сидит без белья над горячей кастрюлей.
Странности заметили и в поведении отца малолетних. Он изготавливал сыродавленное масло под особенную музыку. Продукт родители употребляли сами и кормили им детей.
Как умирала двухлетняя девочка
20 апреля двухлетняя дочь Жителевых скончалась на руках своей матери. После вскрытия выяснилось, что к смерти ребенка привело истощение и коронавирус. Кроме того, она страдала белково-энергетической недостаточностью. Врачи говорили, что у ослабленного ребенка не было шансов выжить.
«Утром 20 апреля дочка еще больше ослабла. Потянулась к маминой груди, но есть не хватило сил», – пишет издание «Комсомольская правда» о последних минутах жизни ребенка.
Роды в ванне
Мать девочки позже рассказала, что родила дочь в ванной. На учет в поликлинику она не вставала, никаких прививок ребенку не делала.
«Сначала кормила ее грудью. Потом стали давать фрукты и ягоды. Постепенно добавляли каши, овощные супы и пюре. Старшие дочки тоже на вегетарианской пище, вполне здоровы», – рассказывала родительница-сыроедка.
Приговор родителям, загубившим дочь
Родителям-сыроедам суд назначил 11 месяцев исправительных работ. Свою вину они до сих пор не признали и уверены, что причиной смерти девочки стало ее генетическое заболевание.
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Анастасия Хохлова