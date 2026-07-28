BGR назвал способы сократить время зарядки смартфона

28 июля 2026, 07:08

Смартфон получится зарядить быстрее, если использовать специальные аксессуары

Фото: iStock/Pinkypills

Смартфон сможет быстрее восполнить заряд, если подобрать совместимый адаптер питания и качественный кабель. Важно учитывать параметры конкретной модели и поддержку технологий быстрой зарядки. Об этом сообщает BGR.





Авторы издания советуют изучить характеристики устройства перед покупкой аксессуаров. Случайный провод или блок питания может ограничить мощность и увеличить время подключения к розетке. Подходящие адаптер и кабель нередко входят в комплект поставки телефона. На скорость влияет и активность гаджета во время зарядки. Пользователям рекомендуют закрыть приложения и не пользоваться устройством до завершения процесса. Для дополнительной экономии энергии можно включить авиарежим.



Чтобы смартфон дольше сохранял производительность, не допускайте регулярного перегрева. Не оставляйте устройство под прямыми солнечными лучами, в машине в жару или рядом с источниками тепла. Во время ресурсоёмких игр, съёмки видео и быстрой зарядки лучше снять плотный чехол, если корпус заметно нагревается.



Бережно относитесь к аккумулятору: избегайте полного разряда до 0% на постоянной основе. По возможности поддерживайте заряд в умеренном диапазоне и не оставляйте телефон надолго подключённым к неисправной или перегревающейся зарядке. Если смартфон позволяет, включите функцию оптимизированной зарядки.



Защитить устройство от преждевременного износа помогут чехол и защитное стекло. Регулярно очищайте разъём зарядки и динамики от пыли сухой мягкой щёткой, не вставляя внутрь металлические предметы. Также стоит вовремя устанавливать обновления системы, удалять ненужные приложения и следить за свободным местом в памяти — это помогает смартфону работать стабильнее.