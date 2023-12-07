Bild: Королеву Испании Летисию обвинили в измене мужу

Фото: iStock/Alberto_Masnovo
Бизнесмен и бывший муж сестры испанской королевы Летисии Хайме дель Бурго утверждает, что у него был роман с Её Величеством. Об этом пишет немецкое издание Bild.
В своём аккаунте в соцсети X (экс-Twitter, заблокирована на территории РФ) Дель Бурго выложил фото королевы Летисии, сопроводив его сообщением, которое Летисия прислала ему: «Дорогой, я ношу твой шарф и чувствую тебя рядом со мной. Я считаю часы до нашей встречи. Я тебя люблю». На снимке королева беременна, а это значит, что он мог быть сделан до рождения либо первой дочери в 2005, либо второй в 2007 году. Позже предприниматель удалил фото, но иностранные журналисты успели его сохранить.
Незадолго до этого журналист испанский журналист Хайме Пеньяфьель выпустил книгу «с интимными секретами» королевской семьи где писал о том, что Дель Бурго встречался с Летисией в ночь перед ее свадьбой с нынешним королём Испании Филиппом, где она спросила почему он не сделал ей предложение и попросила «никогда не оставлять ее».
Представители испанской королевской семьи отказались комментировать ситуацию, однако Хайме Дель Бурго утверждает, что у него имеются и другие доказательства романа с Летисией.
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Незадолго до этого журналист испанский журналист Хайме Пеньяфьель выпустил книгу «с интимными секретами» королевской семьи где писал о том, что Дель Бурго встречался с Летисией в ночь перед ее свадьбой с нынешним королём Испании Филиппом, где она спросила почему он не сделал ей предложение и попросила «никогда не оставлять ее».
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