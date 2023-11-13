«Было очевидно с самого начала»: Во Франции предрекли победу России

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Сложившаяся на мировой арене ситуацию предвещает скорую победу России, об этом заявила специалиста по геополитике и России Кароль Гримо-Потте, её цитирует La Dépêche.
«В нынешнем общем контексте мы, похоже, находимся в самом разгаре смены парадигмы. Некоторые факторы говорят о том, что все идет к благоприятному для России исходу», - прокомментировал ситуацию Гримо-Потте.
Эксперт напомнила, что разгоревшийся палестино-израильский конфликт отвлёк внимание Запада от Украины, к тому же, заставив США разрываться между финансированием Киева и Иерусалима. В то же время, в американских политических круах всё сильнее нарастает недовольство позицией президента Джозефа Байдена, который готов тратить бесчисленное количество денег на решение проблем в других странах, не обращая внимание на США. Это, в том числе, может привести к избранию в 2024 году на пост главы США Дональда Трампа, что также благоприятно поспособствует интересам России.
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Евгения Парфентьева