Биткоин достиг исторического максимума, но может рухнуть как МММ

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Финансист Разуваев предрек крах рынка криптовалюты после внедрения цифрового рубля.
Сейчас курс криптовалюты достиг своего исторического максимума. Курс биткоина по состоянию на 5 марта примерно достиг отметки $69 тыс. на криптобирже Binance.
Одной из причин такого существенного роста эксперты отмечают сокращение эмиссии криптовалюты в апреле после халвинга. За февраль текущего года биткоин подорожал примерно на 60%, а его капитализация превысила $1,27 трлн — это рекордный показатель.
Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев рассказал в интервью Общественной службе новостей, что курс криптовалют после апреля предсказать будет невозможно. По его словам, в данный момент этот финансовый рынок сильно перегревается спросом. Когда есть спрос, есть и рост. Спрос спадет, рост также.
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Одной из причин такого существенного роста эксперты отмечают сокращение эмиссии криптовалюты в апреле после халвинга. За февраль текущего года биткоин подорожал примерно на 60%, а его капитализация превысила $1,27 трлн — это рекордный показатель.
«Я не думаю, что после апреля будет какое-то серьезное сокращение предложения по крипте, — заявил финансист. — И назвать время, когда биткоин «превратится в тыкву», я не могу. Сейчас не те времена, что при МММ: финансовая игрушка может жить достаточно долгое время. И я, кстати, не думаю, что криптовалютный рынок умрет совсем: скорее, он станет неким маргинальным явлением. Возможно, он сможет уйти в «лучший мир» тогда, когда свое развитие получат цифровые рубли, доллары и евро».
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Мария Федоровцева