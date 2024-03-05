Радио1
Главная / Новости / Общество/ Биткоин достиг исторического максимума, но может рухнуть как МММ

Биткоин достиг исторического максимума, но может рухнуть как МММ

05 марта 2024, 19:41
Фото: iStock/bizoo_n

Фото: iStock/bizoo_n

Финансист Разуваев предрек крах рынка криптовалюты после внедрения цифрового рубля.
Сейчас курс криптовалюты достиг своего исторического максимума. Курс биткоина по состоянию на 5 марта примерно достиг отметки $69 тыс. на криптобирже Binance.

Одной из причин такого существенного роста эксперты отмечают сокращение эмиссии криптовалюты в апреле после халвинга. За февраль текущего года биткоин подорожал примерно на 60%, а его капитализация превысила $1,27 трлн — это рекордный показатель.


Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев рассказал в интервью Общественной службе новостей, что курс криптовалют после апреля предсказать будет невозможно. По его словам, в данный момент этот финансовый рынок сильно перегревается спросом. Когда есть спрос, есть и рост. Спрос спадет, рост также.

«Я не думаю, что после апреля будет какое-то серьезное сокращение предложения по крипте, — заявил финансист. — И назвать время, когда биткоин «превратится в тыкву», я не могу. Сейчас не те времена, что при МММ: финансовая игрушка может жить достаточно долгое время. И я, кстати, не думаю, что криптовалютный рынок умрет совсем: скорее, он станет неким маргинальным явлением. Возможно, он сможет уйти в «лучший мир» тогда, когда свое развитие получат цифровые рубли, доллары и евро».

Читайте также:

Биткоин подорожал до 28 тысяч долларов впервые с прошлого года

Экономист назвал причину роста цены на биткоин

Эксперт рассказал, является ли криптовалюта эффективным вложением
#криптовалюта
#биткоин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Эксперт назвал риски для ЕС в случае остановки транзита газа из РФ через Украину
Митрахович: из-за остановки транзита газа РФ через Украину в ЕС поднимутся цены
05 марта 2024, 19:47

Фото: iStock/MikeMareen

Прекращение транзита российского газа через Украину может значительно осложнить положение государств Евросоюза, которые сильно зависят от этого транзита, таких как Венгрия, Австрия и Словакия.
Это приведет к повышению цен на газ, заявил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в интервью «Известиям».

По его мнению, позиция еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон может не найти однозначной поддержки в Европейском союзе, поскольку решение должно быть принято на уровне совета ЕС.

«По последнему заявлению украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля можно продолжать использовать украинскую газотранспортную систему. Просто юридически будет оформлено, что там заказчиком транзита будет европейская компания, то есть, по сути дела, это будет продолжение транзита», — считает Митрахович.
В случае прекращения транзита через Украину цены на газ резко вырастут, и странам придется приобретать его через другие государства, уверен эксперт.

Ранее Кадри Симсон заявил, что Евросоюз планирует прекратить использование украинского газотранзита с 2025 года. При этом есть возможность для дальнейшего использования непосредственно самой украинской газотранспортной системы.

Читайте также:

В Эстонии предложили полностью запретить транзит товаров через Россию

Премьер Словакии Фицо: транзит газа через Украину может продолжиться в 2025 году

Глава Минтранса Латвии Бришкенс призвал запретить импорт и транзит зерна из РФ
#эксперт
#газ
#цены
#интервью
#импорт
#ес
#евросоюз
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Регионы получили на расселение аварийного жилья 4,5 млрд руб с начала года
Фонд развития территорий перечислил регионам на расселение 4,5 млрд рублей
05 марта 2024, 19:31

Фото: iStock/fizkes

Фонд развития территорий перечислил российским регионам на расселение аварийного жилья порядка 4,5 млрд рублей за первые месяцы наступившего года. Об этом сообщил генеральный директор ППК «Фонд развития территорий» Ильшат Шагиахметов.
Он также рассказал о целях программы и отметил, что она направлена на улучшение качества жизни граждан.

«Главная цель программы – улучшить качество жизни граждан, переселить людей из аварийных домов, обеспечив им безопасные и комфортные условия проживания», - сообщил Шагиахметов.

Он также рассказал о том, что реализация программы проходит в несколько этапов.

«Сначала мы направляем часть средств в соответствии с заявками, а остальное - после заключения соответствующих контрактов», – пояснил Шагиахметов.

По его словам, с начала текущего года Фондом было рассмотрено несколько заявок из различных субъектов РФ. Речь идет о Республике Крым, Ленинградской, Ростовской и Томской областях, а также Пермском крае. Шагиахметов уточнил, что эти регионы получили от Фонда 1,44 млрд рублей. Еще 3,05 млрд рублей было направлено по уже заключенным контрактам, заявки на которые были рассмотрены прежде.

С 2019 года Фонд направил в регионы на расселение аварийных домов 435,64 млрд рублей.

Кроме того, Шагиахметов обратил внимание на то, что с 2019 года в регионах аварийный жилфонд сократился на 11,41 млн кв. м. Лидером по площади расселения стал Ханты-Мансийский автономный округ. Московская область расселила 281,2 тыс. кв. м.

Читайте также:

На расселение по жилищным сертификатам в Московской области подано уже 350 заявок

Воробьёв: жильцам старых домов посёлка Южный предложат расселение

Воробьёв потребовал форсировать расселение ветхого жилья в Подмосковье
#московская область
#подмосковье
#расселение
#фонд
#регионы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сад Хаяо Миядзаки из Петербурга переехал в ДК Крупской
05 марта 2024, 19:28

Фото: iStock/EnchantedFairy

Уличный театр «Небесные бродяги» из Санкт-Петербурга в третий раз за последние три года решил перевезти свой знаменитый сад, вдохновленный творчеством Хаяо Миядзаки.
На этот раз труппа планирует создать сад во дворе ДК Крупской, сообщает «Петербургский дневник». Площадь новой локации составит целых 200 квадратных метров. Двор отделен от городского пространства двумя одноэтажными павильонами с магазинами и шлагбаумом.

«Мы всё ещё работаем над концепцией сада, но уже планируем расписать все стены персонажами из миров Хаяо Миядзаки, посадить кусты вдоль павильонов и развесить фонарики над территорией», — поделился художественный руководитель и режиссер «Небесных бродяг» Илья Лошаков.
Он также отметил, что над проектом работает пять человек.

История сада началась весной 2021 года, когда «Небесные бродяги» работали над спектаклем «Нингё» (6 ). Их вдохновила японская культура, в особенности творчество Хаяо Миядзаки. В результате они превратили свалку во дворе дома на Биржевой линии в цветущий сад, наполненный пейзажами и персонажами из работ японского мультипликатора.

В июле 2022 года театр переехал в бывший подростково-молодежный клуб «Синтез» на Гатчинской улице, а в 2023 году перебрался в ДК Крупской.

Читайте также:

LRT: В Литве отказались показывать новый фильм Миядзаки из-за «связи» прокатчика с Россией

Новый мультфильм Хаяо Миядзаки выйдет в российских кинотеатрах в 2023 году

Новый мультфильм Хаяо Миядзаки выйдет в российский прокат
#история
#культура
#сад
#фильм
#театр
#прокат
#творчество
#дк
#клуб
#режиссёр
#двор
#человек
#дома
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин высказал радость за то, что в России не едят насекомых
Путин: Россияне в еде предпочитают насекомым свежую выпечку
05 марта 2024, 19:25

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин пошутил на встрече в Ставропольском крае про предпочтения в еде, свойственные некоторым прочим странам. Глава государства озвучил свои мысли в ходе открытия по видеосвязи завода глубокой переработки масличных культур под Белгородом.
Путин обратил внимание на табло «Еда будущего» на предприятии. По словам президента, в некоторых зарубежных странах под этим подразумевается пища с использованием насекомых. Он отметил, что в России люди склонны к более традиционной кухне и скорее предпочтут полакомиться свежей выпечкой, нежели обжаренной саранчой или кузнечиками.

Напомним, сегодня президент прилетел в Ставрополь и посетил с рабочим визитом тепличный комплекс «Солнечный дар». В формате видеоконференции он принимает участие в открытии новых индустриальных объектов в Белгородской, Ленинградской областях и в Мордовии. Путин также намерен встретиться с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым.

Читайте также:

Президент России Владимир Путин прилетел в Ставрополь

Путин поблагодарил работников сельского хозяйства за достигнутые результаты

Россия стала четвертой страной в мире по экспорту агропродукции
#владимир путин
#ставропольский край
#еда
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Масштабный сбой произошел в работе Facebook* и Instagram*
05 марта 2024, 19:16

Фото: iStock/Thx4Stock

У пользователей по всему миру возникли сложности при использовании популярных социальных сетей и сервисов. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Проблемы наблюдаются в соцсетях X, а также Facebook* и Instagram*. Кроме того, неполадки заметили пользователи YouTube, WhatsApp, TikTok, сервисов Google и других платформ.

Самой распространенной проблемой стал вход в аккаунт, прогрузка ленты.

Неполадки фиксируются не только у российских пользователей, но и в ряде других стран, среди которых: Германия, Испания, Франция.

Прежде уже сообщалось о сбое в сервисах по всему миру. Как сломался Telegram и почему теперь не нужен VPN, читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Российские сотовые операторы вернут бесплатную раздачу интернет-трафика

В Китае запущен самый быстрый интернет в мире

В Крыму сообщают о взломе местных интернет-провайдеров

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России
#интернет
#youtube
#пользователи
#facebook
#google
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Bloomberg: нефтегазовые доходы РФ выросли в феврале на 80%
Нефтегазовые доходы России выросли на 80% вопреки всем санкциям
05 марта 2024, 19:08

Фото: iStock/zhengzaishuru

Доходы России от продажи сырья выросли в феврале текущего года на 80% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Данные приводит Bloomberg.
Доходы России от продажи нефти и газа в феврале этого года превысили 10 млрд долларов благодаря росту цен на нефть. Можно смело говорить о том, что санкции не в силах расшатать процесс получения прибыли от продажи ресурсов для нашей страны.

Важно сказать и о грамотной политике в нефтегазовой сфере, которую применяют российские специалисты. В этом году Россия отменила экспортные пошлины на нефть, что также в положительном ключе отразилось на доходах.

В феврале Россия также выплатила 127,9 млрд рублей субсидий нефтеперерабатывающим предприятиям за продажи дизельного топлива и бензина на внутреннем рынке.

Читайте также:

В ближайшее время цены на бензин не изменятся

Власти Кубы в 5 раз повысят цены на бензин

Байден: цены на бензин в США падают, несмотря на конфликт на Ближнем Востоке
#бензин
#нефть
#газ
#доходы
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Су-27 ВКС РФ сопроводил самолет и два истребителя ВВС Франции над Черным морем
05 марта 2024, 19:06

Фото: iStock/yucelyilmaz

К российской границе приблизились три французских самолета, сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что речь идет о самолете дальнего радиолокационного обнаружения и управления Е-3Ф и двух многоцелевых истребителях «Рафаль-С». Российские военные подняли в воздух Су-27.

После того, как российский истребитель был замечен, иностранные самолеты развернулись и покинули воздушное пространство над акваторией Черного моря.

В Минобороны уточнили, что нарушения государственных границ РФ допущено не было.

Читайте также:

Истребитель Су-35 отогнал от российских бомбардировщиков самолёты ВСУ — МО РФ

Американский военный объяснил, чем их истребитель хуже российского

Yonhap: Американский истребитель F-16 потерпел катастрофу в Жёлтом море
#мо
#самолёты
#военные
#море
#воздух
#нарушения
#всу
#минобороны
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Эксперт назвал возможные изменения в шкале НДФЛ и новые льготы
Аналитик Голубовский: новые налоговые льготы могут быть анонсированы уже в марте
05 марта 2024, 18:54

Фото: iStock/Pra-chid

Возможные изменения в шкале НДФЛ в России и введение новых налоговых льгот могут быть анонсированы после президентских выборов в марте и начнут действовать с следующего года.
Такое мнение 5 марта высказал финансовый аналитик Дмитрий Голубовский в интервью «Известиям».

Эксперт предположил введение прогрессивной шкалы налогообложения, аналогичной той, что применяется во многих развитых странах, где ставки налогов зависят от доходов плательщика. Он отмечает, что плоская шкала налогообложения была введена в России в прошлом из-за отсутствия цифровизации и средств контроля транзакций, что делало сбор налогов проще.

Голубовский также предполагает, что на низкие доходы могут быть введены вычеты. Он отмечает, что предполагаемые изменения окажут влияние на физических лиц, но бизнес, вероятно, останется в стороне.

Он считает, что юридическим лицам могут быть даны указания начинать удерживать с более высоких ставок, например, 15% или 20%, однако это не повлияет на уровень их заработной платы.

Читайте также:

В Superjob объяснили, кто в России не платит налоги

Депутат Фёдоров предложил отменить налоги для некоторых групп арендодателей

В Совфеде прокомментировали решение властей не поднимать налоги
#изменения
#эксперт
#бизнес
#налоги
#мнение
#интервью
#доходы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Два пассажирских самолёта столкнулись в небе над Кенией
05 марта 2024, 18:43

Фото: istockphoto/Kesu01

В Кении над территорией национального парка Найроби столкнулись два пассажирских самолёта. В результате воздушной аварии погибли два человека.
Столкновение произошло вскоре после взлёта из аэропорта Уилсона в Диани на побережье Кении лайнера De Havilland Canada Dash 8, сообщает телеграм-канал AviaNews. В него врезался небольшой самолёт Cessna, принадлежавший местному аэроклубу и совершавший тренировочный полёт.

Экипаж повреждённого аэробуса авиакомпании Safarilink Aviation с 44-мя пассажирами на борту сумел совершить аварийную посадку в аэропорту Уилсона. Никто из пассажиров и лётчиков не пострадал. Легкомоторный «джет» лётной школы после столкновения рухнул на землю. Оба пилота «Сессны» погибли.

Читайте также:

Самолет со 168 пассажирами чуть не потерпел крушение во время посадки в Сочи

Частный самолёт Bombardier разбился во Флориде, причины устанавливаются

В Афганистане разбился индийский пассажирский самолет
#школы
#столкновение
#авиакомпании
#лётчик
#самолет
#авария
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф