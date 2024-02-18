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Бывшая возлюбленная Тимати вышла замуж за фитнес-тренера

18 февраля 2024, 02:45
Фото: istock / batuhan toker

Фото: istock / batuhan toker

Певица и бывшая участница музыкального реалити-шоу «Фабрика звезд» Алекса сыграла свадьбу с фитнес-тренером Вячеславом Дайчевым, сообщает «СтарХит».
По информации издания, дата свадьбы несколько раз переносилась, начиная с осени 2020 года. Накануне церемонии Алекса провела ночь в отеле со своей дочерью, а утром перед свадьбой ее навестила визажист для легкого макияжа.

«Сегодня нас очень важный день. Нас можно поздравлять! Мы муж и жена, самые красивые. Мы это сделали. Давно пора было», — подписала она видеоролик, на котором они с женихом улыбаются перед зеркалом.

Ранее Алекса также показала квартиру, которую она снимает в Москве вместе с Дайчевым. В интерьере использованы предметы от фирм Lalique и Baccarat, что певица объяснила своим желанием окружить себя красотой. Добавим, что во времена участия в «Фабрике звезд» Алекса встречалась с рэпером Тимати.

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#ночь
#певица
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Производитель Alpen Gold и Milka сменил руководство бизнеса в России
Reuters: Mondelez сменила руководство бизнеса в России после критики и бойкота
18 февраля 2024, 03:43

Фото: Istockphoto / Tippapatt

Американская компания Mondelez, производитель Oreo, «Барни», Alpen Gold и Milka, поменяло руководство своего бизнеса в России после корпоративного бойкота из-за продолжения своей деятельности в стране. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на внутренние документы.
Исполнительный директор европейского подразделения Mondelez Винс Грубер охарактеризовал российское подразделение как «автономную структуру» и объявил о назначении на пост генерального менеджера по России Алексея Блинова, который будет подотчетен другому руководителю.

Mondelez разделила свой европейский бизнес на 14 «коммерческих подразделений», каждое из которых отвечает за более узкие субрегионы и отдельные страны. Грубер уверяет, что теперь продукция компании, продаваемая в России, производится и распространяется на местном уровне, без импорта готовых товаров из Европы в Россию или экспорта из России в Европу.

Эксперт по корпоративному управлению и вице-председатель ValueEdge Advisors Нелл Майноу оценила эти изменения как «попытку обхода, лишенную смысла». Она подчеркнула, что речь идет о продуктах питания, и «оправданий для этого нет».

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#компании
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Украина опасается конкуренции за помощь от США
Депутат Рады Устинова: Киев боится остаться без оружия США
18 февраля 2024, 02:59

Фото: iStock/Mikhail Makarov

Участник временной комиссии Верховной Рады по вопросам контроля за получением и использованием международной материально-технической помощи Александра Устинова, заявила, что украинские чиновники опасаются конкуренции за оружие американского производства. Такое заявление она сделала в интервью Наталье Мосейчук на YouTube-канале.
По ее словам, Киев боится вступления США в ближневосточный конфликт.

«Тогда мы будем не только с Израилем конкурировать за предоставление оружия, (...) а мы будем конкурировать с американской армией», – сказала она.

Устинова подчеркнула, что США уже сократили часть своих запасов оружия из-за запросов ВСУ.

«То, что сейчас происходит на Ближнем Востоке – это очень может быть для нас страшный сценарий, потому что все оружие пойдет туда, для американских солдат», – заключила она.

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#финансирование
#украина
#сша
#всу
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Губернатор Херсонской области: пленные солдаты ВСУ испытывают сильные перемены
Сальдо рассказал, каким образом меняются попавшие в плен солдаты ВСУ
18 февраля 2024, 02:46

Фото: РИА Новости/Алексей Майшаев

Пленные украинские солдаты переживают сильные изменения, с их глаз как будто сняли пелену, передает РИА Новости слова главы Херсонской области Владимир Сальдо.

«С попавшими в плен бывшими солдатами ВСУ часто происходят сильные перемены. У них как будто пелена спадает с глаз: они видят, что россияне совсем не такие, как врет киевская пропаганда. Русские заботятся о раненых противниках, содержат пленных в человеческих условиях», – поделился Сальдо.

По его словам, многие военнопленные начинают чувствовать себя психологически комфортно.

«Вокруг них вдруг оказываются такие люди, к которым они привыкли с детства. Более добрые, честные и, извините, более трезвомыслящие, чем их недавнее окружение. И бывшим пленным, особенно, средних и старших возрастов, это нравится», – уточнил Сальдо, добавив, что некоторые пленные уже вступили в ряды российской армии или в добровольческие отряды.

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#херсонская область
#владимир сальдо
#всу
#плен
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В Сахалинской области 14 рыбаков оказались в море на оторванной льдине
На юге Сахалинской области рыбаки оказались в море на оторванной льдине
18 февраля 2024, 02:39

РИА Новости / Александр Гальперин

На юге Сахалинской области 14 рыбаков оказались в море на оторванной льдине, сообщает ГУ МЧС по региону.
Инцидент произошел в районе села Стародубское.

Сейчас готовится спасательная операция. К месту происшествия выдвинулись трое спасателей с лодкой и снегоходом, сотрудники ГИМС Долинского района, а также группа поисково-спасательного отряда имени Полякова.

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#рыбаки
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Суд в Москве арестовал трех участников несогласованных акций
Суд в Москве арестовал на 15 суток трех участников несогласованных акций
18 февраля 2024, 02:34

Фото: iStock/Zolnierek

Трое участников несанкционированных акций в Москве были арестованы Тверским судом Москвы на 15 суток, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию из суда.
«Суд присудил троим лицам административный арест сроком на 15 суток», — подтвердили в суде.
Они были признаны виновными по статье 19.3 Кодекса об административных правонарушениях (неподчинение законному требованию сотрудника полиции).

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Байден допустил переход под контроль России других городов Украины
Американский лидер заявил, что будет бороться за предоставление помощи Киеву
18 февраля 2024, 02:30

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент США Джо Байден признал, что украинские войска могут потерять другие города после ухода из Авдеевки, если Конгресс США не одобрит дополнительное финансирование помощи Киеву.
Журналисты поинтересовались у американского лидера, уверен ли он, что Украина не потеряет больше городов.

«Нет, я в этом не уверен. И никто не может быть», – ответил Байден. «Слишком многое поставлено на карту», – добавил он.

По словам президента США, отказ Киеву в помощи в то время, когда у украинских войск заканчиваются боеприпасы, неэтичен и абсурден. Он подчеркнул, что будет «бороться за то, чтобы они получили необходимые боеприпасы». Байден также сообщил, что пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому дополнительное финансирование.

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#сша
#джозеф байден
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#финансирование
#политика
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Над Воронежем сбили украинский беспилотник
В небе над Воронежем уничтожили украинский БПЛА
18 февраля 2024, 01:54

iStock/Pavel Lisicyn

Украинский беспилотник уничтожили над Воронежем, сообщил глава региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.
По его словам, речь идет о беспилотнике самолетного типа. Последствия на земле на данный момент уточняются. Предварительно, пострадавших нет.

Ранее Воронежская область была атакована беспилотниками в ночь на 17 февраля. Над регионом были сбиты четыре БПЛА. При этом никто не пострадал.

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#беспилотник
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#всу
#пво
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Путин поздравил российских военных со взятием Авдеевки
Песков: Путин поздравил российских военных со взятием Авдеевки
18 февраля 2024, 01:37

Фото: сайт Кремля

Владимир Путин после доклада министра обороны РФ о взятии Авдеевки, поздравил российских военных с этим важным успехом и победой.
Об этом 18 февраля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Президент выразил свои поздравления нашим военным и бойцам с этой значительной победой, с такими успехами», — отметил он.
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#дмитрий песков
#новости
#пушилин
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Пушилин прокомментировал освобождение Авдеевки
Пушилин: с освобождением Авдеевки города РФ будут обстреливаться меньше
18 февраля 2024, 01:02

Фото: Kremlin.ru

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что после освобождения Авдеевки территория республики будет меньше подвергаться обстрелам со стороны украинской армии.
Он также отметил, что военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации являются героями, что было продемонстрировано в очередной раз. Соответствующую видеозапись руководитель региона опубликовал в своем Telegram-канале.

«Мужество, героизм, взаимоподдержка между подразделениями, конечно же, позволили сегодня заявить, что вражеская крепость Авдеевка пала. Нам предстоит оценить героизм, с которым освобождался населенный пункт», — отметил Пушилин.
Глава ДНР подчеркнул, что украинский режим в течение долгих лет «превращал Авдеевку в крепость», понимая ее стратегическое значение из-за близости к Донецку. Он напомнил, что оттуда противник обстреливал жилые кварталы Донецка и других городов.

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#оружие
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#всу
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