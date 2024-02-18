Бывшая возлюбленная Тимати вышла замуж за фитнес-тренера

Фото: istock / batuhan toker
Певица и бывшая участница музыкального реалити-шоу «Фабрика звезд» Алекса сыграла свадьбу с фитнес-тренером Вячеславом Дайчевым, сообщает «СтарХит».
По информации издания, дата свадьбы несколько раз переносилась, начиная с осени 2020 года. Накануне церемонии Алекса провела ночь в отеле со своей дочерью, а утром перед свадьбой ее навестила визажист для легкого макияжа.
Ранее Алекса также показала квартиру, которую она снимает в Москве вместе с Дайчевым. В интерьере использованы предметы от фирм Lalique и Baccarat, что певица объяснила своим желанием окружить себя красотой. Добавим, что во времена участия в «Фабрике звезд» Алекса встречалась с рэпером Тимати.
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«Сегодня нас очень важный день. Нас можно поздравлять! Мы муж и жена, самые красивые. Мы это сделали. Давно пора было», — подписала она видеоролик, на котором они с женихом улыбаются перед зеркалом.
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Артем Кузьмин