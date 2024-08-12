Бывший завод Volkswagen начал выпуск авто в Калуге

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Автозавод «АГР» (бывший автозавод Volkswagen) приступил к сборке автомобилей в Калуге. Об этом сообщил заместитель губернатора Калужской области Владимир Попов на заседании правительства.
Уточняется, что сборка автомобилей началась с текущего месяца. До конца этого года «АГР» намерен собрать 27 тысяч машин.
Попов не сообщил, какие марки авто будут собирать на предприятии. Отмечается, что все предприятия в регионе возобновили работу.
Напомним, Volkswagen объявил об остановке производства машин в Калуге 3 марта 2022 года. Причиной стало нарушение логистических цепочек из-за западных санкций. В Калуге выпускались Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo и Skoda Rapid. В январе текущего года на парковках бывшего завода концерна в Калужской области обнаружили тысячи автомобилей.
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Попов не сообщил, какие марки авто будут собирать на предприятии. Отмечается, что все предприятия в регионе возобновили работу.
Напомним, Volkswagen объявил об остановке производства машин в Калуге 3 марта 2022 года. Причиной стало нарушение логистических цепочек из-за западных санкций. В Калуге выпускались Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo и Skoda Rapid. В январе текущего года на парковках бывшего завода концерна в Калужской области обнаружили тысячи автомобилей.
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Екатерина Коршунова