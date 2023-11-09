Блогерша Стансковски набила на лбу тату с именем парня и была раскритикована

Фото: istockphoto/zamrznutitonovi
Блогерша Ана Стансковски сделала на лбу татуировку с именем возлюбленного.
Данная публикация появились на её странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), пишет «Лента.Ру». Девушка живёт на Бали. Она продемонстрировала, как мастер в салоне набивает ей на коже над глазами крупно слово «Кевин».
Некоторые подписчики предположили, что блогерша их разыгрывает. Девушке писали, что «это фейк», «100%, что это неправда», «самая глупая вещь, которую я когда-либо видел». Стансковски заявила, что она уверена в правильности своего решения.
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«Вытатуировала на лице имя своего бойфренда», —таким текстом сопроводила публикацию девушка.
«Все говорили, что я пожалею об этом. Но каждый раз, когда я смотрю в зеркало, я влюблена», —сообщила девушка, упомянув, что никогда не расстанется со своим парнем.Читайте также:
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Мария Фирсова