Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Боец UFC Шара Буллет: Если бы не Россия — Грузия была бы частью Дагестана

Боец UFC Шара Буллет: Если бы не Россия — Грузия была бы частью Дагестана

Российский боец UFC Шарабутдин Магомедов по прозвищу Шара Буллет ответил на слова чемпиона организации грузина Мераба Двалишвили, который ранее заявил, что «Дагестан и Россия — это не одно и то же», сообщает Sport24.
Ранее грузинский боец Мераб Двалишвили после завоевания титула чемпиона UFC в легчайшем весе заявил, что Умар Нурмагомедов не из России, он из Дагестана. По его словам, это не одно и то же.

Магомедов удивился, почему грузины сейчас недолюбливают Россию, хотя они должны благодарить ее.



«В школу, наверное, на историю, на географию мало ходили. Двалишвили, наверное, больше на борьбу ходил, а географию и историю пропускал. Если знали историю, то знали, что от Дагестана грузин спасла Россия. Россия их защищала. Если бы не Россия, Грузия была бы частью Дагестана», — заявил Магомедов.

Он напомнил, что Дагестан полвека воевал с Россией, однако сейчас это все позади и дагестанцам комфортно жить в составе РФ. Боец возмутился, что внешние враги хотят разделить Россию на части, продвигая русофобство. По его словам, сейчас для русских непростое время, поэтому все народы, проживающие на территории РФ должны быть единым кулаком.
#россия
#грузия
#дагестан
#рф
Москвичей предупредили о сильном ветре
Синоптик Цыганков предупредил о приходе холодного фронта в Москву
31 октября 2024, 17:57

Фото: iStock/Oleg Elkov

Замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков заявил, что столицу ожидает похолодание и сильный ветер в ближайшие дни.
Он отметил, что порывы ветра завтра и послезавтра, 1 и 2 ноября, будут достигать 20 м/с.

«Температура ночью около от 1 до -°С, по области до -4°С. Днём завтра ещё положительная температура — 4°С, а следующие дни уже попрохладнее. Ночью тоже от -1 до -4°С по области, а днём около 0°С. Самый холодный день — 5 ноября, там ночью до -6°С по области и днём от -3 до 2°С», — добавил в беседе с RT Цыганков.

А в Кузбассе уже выпал первый снег. Водителей в регионе предупредили об особой осторожности, так как снежный покров на дорогах может значительно усложнять движение автомобилей.

«Будьте внимательны за рулем! Если ещё не успели сменить шины на зимние — откажитесь от междугородних поездок! Снижайте скорость, держите дистанцию и обязательно пристегнитесь!», — приводит «Сiбдепо» сообщение ГИБДД Кузбасса.

Ранее Анатолий Цыганков в беседе с «Радио 1» сообщил, что заморозки 30 октября не являются первыми.

Читайте также:

Синоптик Цыганков назвал самый холодный день в Московском регионе

Москвичам раскрыли, когда зима придёт в столицу

Синоптик рассказал, когда на Москву и область обрушится снегопад
#гибдд
#заморозки
#снег
#температура
#погода
#москва
#осень
#ветер
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Возврат денег за лекарства и скидки на услуги ЖКХ: льготы для пенсионеров в 2024 году
31 октября 2024, 17:53

Фото: istockphoto/Denis Vostrikov

В России пенсионеры могут получит скидку за оплату коммунальных услуг в том случае, если их расходы на ЖКУ превышают определенную часть дохода в месяц. Подробнее о льготах расскажет редакция «Радио 1».

Кому положена скидка на коммунальные услуги в 2024 году?


Скидка на оплату услуг ЖКХ предоставляется определённым категориям пенсионеров. В первую очередь, это пенсионеры, достигшие возраста 70 лет и старше. Также право на льготу имеют:
  • Ветераны труда;
  • Инвалиды I и II группы;
  • Лица, пострадавшие от радиационных катастроф (например, Чернобыльская АЭС);
  • Участники Великой Отечественной войны.

Кроме того, возможность получения скидок может зависеть от региона проживания, так как часть льгот регулируется местными властями.


Как получить скидки на коммунальные услуги?


Для оформления скидки необходимо обратиться в территориальный орган социальной защиты населения или МФЦ. При себе нужно иметь следующие документы:
  • Паспорт гражданина РФ;
  • Пенсионное удостоверение;
  • Документы, подтверждающие право на получение льготы (например, справка об инвалидности, удостоверение ветерана труда);
  • Копия квитанций за последние месяцы оплаты коммунальных услуг.

Заявление рассматривается в течение 10 рабочих дней, после чего принимается решение о предоставлении скидки.


Фото: istockphoto/VvoeVale

Как посчитать скидку на услуги ЖКХ пенсионерам?


Размер скидки зависит от категории пенсионера и региона проживания. Например, для лиц старше 70 лет скидка составляет 50% от суммы коммунальных платежей. Для инвалидов и ветеранов труда размер скидки также варьируется и может достигать до 100%.

Расчёт производится следующим образом: сумма начисленных коммунальных платежей умножается на процент скидки, который установлен для данной категории граждан.


Какие ещё есть льготы пенсионерам?


Помимо скидок на услуги ЖКХ, пенсионеры могут рассчитывать на другие виды государственной поддержки:
  • Льготы на проезд в общественном транспорте;
  • Бесплатная медицинская помощь в государственных учреждениях;
  • Компенсация расходов на лекарства;
  • Налоговые вычеты при покупке недвижимости.

Также стоит отметить, что в некоторых регионах действуют дополнительные меры поддержки пожилых людей, такие как бесплатные путёвки в санатории или субсидии на оплату жилья.

Таким образом, пенсионеры имеют право на различные виды льгот, включая скидки на услуги ЖКХ. Чтобы воспользоваться этими возможностями, важно своевременно обращаться в соответствующие органы и предоставлять необходимые документы.

Читайте также:

Пенсионерам напомнили о субсидиях на оплату коммуналки

Стало известно, как увеличить выплаты к пенсии

В России хотят освободить старших по дому от НДФЛ
#жкх
#пенсионеры
#проезд
#лекарства
#льготы
#инвалиды
#выплаты
#мфц
#субсидии
#паспорт
#ветераны
#документы
#аэс
#ндфл
#скидки
#меры
#компенсация
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Депутат Нилов объяснил необходимость опасность запретов алкоголя
31 октября 2024, 17:41

Фото: iStock/shuttertop

Депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил, что к любым ограничениям и запретам продаж алкогольной продукции надо подходить осторожно, так как это чревато всплеском серых схем реализации спиртного.
Он отметил, что вместо запретов необходимо усилить пропаганду вреда алкоголя и популяризацию здорового образа жизни.

«Надо всячески напоминать, что алкоголь вредит здоровью. Больше надо заниматься пропагандой о вреде алкоголя», — прокомментировал в беседе с RT Нилов.

А в Югре будут судить четверых иностранцев за распространение наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кузбассу.

«Во время личного досмотра оперативники изъяли у них 500 свертков с наркотическим средством, мобильные телефоны и банковские карты. Сотрудники полиции установили три тайника с наркотиком, которые сбытчики успели оборудовать на территории Юрги. Задержанные стали фигурантами уголовного дела и на время следствия были заключены под стражу», — приводит «Сiбдепо» сообщение ведомства.

Ранее замначальника управления профилактики факторов риска и коммуникационных технологий в здравоохранении Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Виктор Зыков заявил, что злоупотребление алкоголем является одним из основных факторов риска развития хронических заболеваний и преждевременной смертности.

Читайте также:

Минздрав поддержал инициативы регионов по ограничению продажи алкоголя

Милонов выступил против ограничения продажи алкоголя в РФ

«Перекрестная зависимость»: Нарколог рассказал про психическое расстройство Гуфа
#минздрав
#мвд
#алкоголь
#карты
#ограничения
#сотрудники
#рф
#полиция
#наркотики
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Каширском краеведческом музее состоялось мероприятие «Наперекор судьбе»
31 октября 2024, 17:30

Глава городского округа Кашира Михаил Шувалов (фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира)

С 15 октября по 13 ноября в России проходит месячник «Белая трость», направленный на привлечение внимания общества к проблемам незрячих и слабовидящих людей. В рамках месячника в Каширском краеведческом музее состоялось мероприятие «Наперекор судьбе», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
На торжестве присутствовали люди с нарушениями зрения и те, кто их поддерживает.

С приветственным словом выступили глава городского округа Михаил Шувалов, заместитель начальника окружного управления социального развития № 13 Ольга Бакеева и настоятель Успенского собора иеромонах Александр (Волков). Они отметили силу духа, стойкость и мужество незрячих людей.

Затем перед гостями выступил ансамбль эстрадно-народной песни «Забава», после чего состоялся мастер-класс, на котором участники мероприятия научились играть на народных музыкальных инструментах.


Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Читайте также:

Каширские волонтёры собрали вещи и корма для бездомных животных

Глава Каширы Шувалов проверил ход строительства нового здания полиции

В парке Каширы отпразднуют День народного единства
#кашира
#подмосковье
#мероприятия
#концерт
#мастер-класс
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Диетолог рассказала, кому противопоказана тыква
Диетолог Королева: тыква противопоказана людям с заболеванием почек
31 октября 2024, 16:19

Фото: iStock/NataliaDeriabina

31 октября в противовес Хэллоуину в России отмечают Тыквенный спас. В этот день советуют готовить блюда из тыквы и одеваться в яркие цвета.
Врач-кардиолог, диетолог Маргарита Королёва в беседе с «Радио 1» сообщила, что тыква считается королевой осени и кладезем полезных компонентов.
«В ней не только витамин С, но и много витаминов группы B. Ее семена содержат большое количество минеральных веществ, где и калий, и магний, и цинк, и фосфор и масса других полезных компонентов, которые поддерживают работу сердечно-сосудистой системы и всех остальных систем организма. Тыква улучшает микробиому кишечника, обеспечивает хорошую пищеварительную функцию кишечнику», — объяснила врач.

Однако при всей своей полезности и небольшой калорийности, у тыквы все же имеются противопоказания.
«Противопоказания есть у того, кто реагирует на любые источники сахара. Человеку с сахарным диабетом, безусловно, в объеме такой продукт станет вопреки или человеку с заболеванием почек, ведь тыква оказывает мочегонный эффект. Особенно опасен это продукт при мочекаменной и желчекаменной болезнях», — подчеркнула эксперт.

По словам Королевой, тыкву можно использовать в приготовлении супов, каш и даже десертов.

Читайте также:

Врач-кардиолог Шошина рассказала, как выбирать овощи и фрукты по цвету и пользе

Россиянам раскрыли чудодейственные свойства тыквы

​«Срывать и жевать»: Нутрициолог рассказал о пользе и вреде тыквы
#эксперт
#тыква
#овощи
#врач
#диетолог
#фрукты
#семена
#питание
#кулинария
#повар
#диета
#здоровье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Каширские волонтёры собрали вещи и корма для бездомных животных
31 октября 2024, 16:14

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

В Каширском молодёжном центре завершилась акция по сбору помощи для бездомных животных «Добрый друг». Всего «Волонтёрам Подмосковья» удалось собрать 20 кг корма, а также костюмы для собак, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Ребята принимают активное участие в акции, ежегодно собирают корм для кошек и собак. Для них это возможность помочь четвероногим друзьям, которые оказались без любящей семьи и тёплого уголка в доме. Выражаем большую благодарность всем неравнодушным жителям и волонтёрам», – сказал эксперт отдела по культуре, спорту, туризму и работе с молодёжью Максим Андреев.
Все собранные вещи и корма волонтёры передадут в приюты для животных.

Читайте также:

Спортсмены из Каширы приняли участие в турнире по панкратиону

Этап Олимпиады по избирательному законодательству собрал 193 школьника Каширы

Сотрудники МБУ «Благоустройство» в Кашире обеспечивают безопасность на детских площадках
#волонтеры
#животные
#корм
#благотворительность
#кошки
#собаки
#бездомные животные
#кашира
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
У Московского большого кольца в Воскресенске снесли заброшенный самострой
31 октября 2024, 15:58

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

В селе Константиново городского округа Воскресенск снесли самовольно построенное нежилое здание. Его выявили на улице Придорожной, сообщили в пресс-службе Мособлархитектуры.
«На участке, расположенном вдоль Московского большого кольца, вблизи жилой застройки правообладатель без разрешительной документации возвёл двухэтажное здание. Площадь объекта составляла около 420 кв. м. Сооружение было заброшено, а прилегающая территория – замусорена и не имела ограждения. Граждане присылали на портал «Добродел» просьбы ликвидировать объект», – рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
Постройка была признана самовольной и подлежащей сносу. В итоге силами администрации муниципалитета она была демонтирована. Участок освобожден от постройки, строительный мусор вывезен и утилизирован.

По данным Мособлархитектуры, всего на территории городского округа Воскресенск выявили 110 объектов незавершённого строительства. Сегодня уже снесено, достроено и приведено в соответствие 68, то есть 62% от общего количества.

Читайте также:

Стартовал приём заявок на архитектурный конкурс «Лучший проект Подмосковья»

В Подмосковье с начала года выдали более 55 тыс. градпланов для проектирования

В Балашихе снесли ветхий деревянный дом начала ХХ века
#владислав гордиенко
#мособлархитектура
#снос
#воскресенск
#подмосковье
#московская область
#добродел
#жители
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Климатолог Киселев объяснил увеличение количества ураганов
31 октября 2024, 15:51

Фото: iStock/SingerGM

Климатолог и ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев заявил, что количество ураганов как в мире, так и в России, в частности увеличилось из-за гидрологического цикла и ветровых нагрузках.
Также существенно влияет на учащение ураганов и глобальное потепление, добавил специалист.

«Я посчитал, что за первые 20 лет XXI века на территории России в среднем таких опасных явлений, наносящих ущерб, было 371 случай в год. То есть ежедневно на территории РФ в какой-то точке страны происходило такое событие. Просто не всем, кто находится не в эпицентре такого явления, это заметно», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Киселев.

До этого учёные из Федерального исследовательского центра «Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН» в Севастополе установили, что мидии способны продержаться в воде, насыщенной углекислым газом, без вреда для организма до шести дней. После этого сроках в их организме начинаются патологические процессы.

«Важно проводить мониторинг изменений кислотности и содержания растворённого кислорода как в местах естественного обитания моллюсков, так и на марикультурных фермах, где выращивают двустворчатых моллюсков», — отметила в беседе с RT кандидат биологических наук руководитель лаборатории экологической иммунологии гидробионтов ФИЦ ИнБЮМ Александра Андреева.

Ранее сообщалось, что в Атлантическом океане сформировался новый ураган под названием «Оскар».

Читайте также:

В Атлантическом океане сформировался новый ураган

Спасатели в США сбежали от вооруженных ополченцев

В США рассказали о новой угрозе от урагана «Милтон»
#ученые
#ран
#страны
#мониторинг
#рф
#погода
#природа
#животные
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Милонов предложил проверить пропаганду культа Хеллоуина в России
31 октября 2024, 15:33

Фото: iStock/RomoloTavani

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал правоохранительные органы провести проверку по поводу насаждения культа Хеллоуина в России.
«До моего сведения доходят факты празднования в России Хеллоуина. Эти мероприятия носят характер религиозно-оккультных мероприятий, целью которых является отвращение наших сограждан от традиционных религиозных верований и насаждение мракобесных суеверий. Прошу изучить феномен и провести проверку насаждения культа Хеллоуина в нашей стране. Может быть, за этим «праздником» стоят более серьёзные деструктивные силы», — приводит RT текст обращения Милонова на имя председателя СК РФ Александра Бастрыкина.

До этого Виталий Милонов заявил о том, что показателем благополучности регионов России является KPI по рождаемости.

«Когда недавно вводили KPI по рождаемости для регионов, я подумал, что это и есть основной показатель благополучия в регионе и можно другие не использовать. Если в регионе небезопасно жить, то никто не будет семьи заводить. Если там плохая экономика, никто не будет оставаться и принимать решение заводить детей. Семья, дети – это и есть индикатор состояния общества», – приводит АГН «Москва» со ссылкой на «Москву 24» слова Милонова.

Ранее Виталий Милонов выступил против идеи ограничения продажи алкогольных напитков в России, поскольку считает, что человек должен самостоятельно и добровольно прийти к отказу от спиртного, а не по принуждению государства.

Читайте также:

Милонов выступил против ограничения продажи алкоголя в РФ

«Нарядил ребенка в костюм кровавого диктатора»: В Крыму осудили Блинкена

«Сладость или гадость?»: Блинкен на Хэллоуин нарядил детей в костюмы Украины и Зеленского
#экономика
#дети
#семья
#обращения
#мероприятия
#человек
#виталий милонов
#праздники
#ценности
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковье ищет медработников