Более 2,4 тыс москвичей начали переселяться по реновации в октябре

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В октябре этого года переселение по программе реновации в Москве начали более 2,4 тыс. граждан. Об этом сообщил заммэр города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«Всего с начала этого года расселение коснулось 248 домов, а в октябре к переселению приступили ещё более 2,4 тыс. жителей из 15 расселяемых домов. Новые квартиры предлагаются жителям в современных новостройках, расположенных в шести столичных округах», – приводит АГН «Москва» слова Бочкарева со ссылкой на пресс-службу комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
Уточняется, что новостройки, в которые переселяют людей, расположены в Северо-Восточном, Восточном, Юго-Восточном, Юго-Западном, Западном и Северо-Западном административных округах столицы.
«За годы своего существования здание морально устарело и перестало соответствовать нынешним стандартам, поэтому мы проводим его реконструкцию и модернизацию», — приводит utro.ru слова Бочкарева.
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