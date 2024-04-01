Болгария начинает выдавать шенгенские визы гражданам России

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Болгария будет принимать заявления у граждан РФ на оформление шенгенской визы. Документы будут обрабатываться в консульской службе посольства страны в Москве и генконсульстве в Санкт-Петербурге. Пишет ТАСС.
Напомним, в конце прошлого года Совет ЕС решил частично расширить Шенгенскую зону для Болгарии и Румынии. Теперь продолжительность ожидания на подачу документов станет, как и у других стран Шенгенского пространства.
При этом по визам, действующим более 90 дней, можно будет совершать кратковременные поездки и в другие страны.
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«Туристы смогут пользоваться выданными до 31 марта 2024 года краткосрочными национальными визами типа C — со сроком пребывания в стране до 90 дней — только на въезд в Болгарию и на поездки до Румынии и Кипра», — пояснили в диппредставительстве.
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Элина Позднякова