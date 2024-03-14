Борис Ковальчук оставил пост главы компании «Интер РАО»

Фото: РИА Новости/Сергей Астахов
Генеральный директор компании «Интер РАО» Борис Ковальчук покидает пост, его место с 15 марта займет член правления — первый заместитель гендиректора Сергей Дрегваль. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на сайт Центра раскрытия корпоративной информации.
Борис Ковальчук — сын совладельца банка «Россия» Юрия Ковальчука, который является близким другом президента России Владимира Путина. В «Интер РАО» он перешел в июне 2009 года, а его полномочия на посту гендиректора компании истекали в 2025 году.
Источники «Коммерсанта» говорили, что Ковальчук «идет на повышение», ему предложены четыре карьерных варианта: возглавить «Газпром», «Роснефть», стать вице-премьером по ТЭКу вместо Александра Новака или губернатором Санкт-Петербурга. При этом российские источники Bloomberg заявили, что Борис Ковальчук может стать министром энергетики РФ вместо Николая Шульгинова.
Новым генеральным директором «Интер РАО» с 15 марта назначен бывший вице-губернатор Петербурга Сергей Дрегваль, который ранее работал в энергосбытовых компаниях группы «Интер РАО», а также возглавлял «Россети Урал».
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Источники «Коммерсанта» говорили, что Ковальчук «идет на повышение», ему предложены четыре карьерных варианта: возглавить «Газпром», «Роснефть», стать вице-премьером по ТЭКу вместо Александра Новака или губернатором Санкт-Петербурга. При этом российские источники Bloomberg заявили, что Борис Ковальчук может стать министром энергетики РФ вместо Николая Шульгинова.
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