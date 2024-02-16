Бортник: Запад может избавиться от Зеленского, подвергнув сомнению его легитимность

Глава Украины Владимир Зеленский в случае истечения официального срока президентства может быть раздавлен Западом. Такое заявление сделал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в интервью YouTube-каналу “Да это так”.





"Если Запад решит раздавить Зеленского или отодвинуть, тогда вопрос исчерпания сроков президентских полномочий, безусловно, будет использован против него", — отметил аналитик.Он подчеркнул, что протесты украинской оппозиции могут быть спровоцированы Германией, США и Великобританией, способными ослабить международную поддержку и отказаться от встречи с Зеленским.По его словам, как только Запад решит, что в Зеленском нет необходимости, он раздавит через вопрос легитимности.