Британец подарил на 104-й День рождения матери стриптиз

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104-летняя жительница Великобритании отметила день рождения в компании стриптизера, чем вызвала недовольство окружающих. Об этом сообщает The Sun.
Пенсионерка, которая проживает в доме престарелых в Лондоне, была в восторге, когда ее пришел поздравить 48-летний стриптизер Гэри Мэлони. Сам исполнитель эротического танца поделился, что пожилая женщина была очень веселой и даже согласилась нанести масло на его тело.
По словам стриптизера, обычно во время танца он поднимает клиенток на руки и подбрасывает их. Однако в случае с пожилой британкой он действовал осторожно.
Мэлони рассказал, что исполнил танец на коленях пенсионерки. Мужской стриптиз стал подарком для именинницы от ее сына.
Сообщается, что некоторые пользователи сети назвали такую вечеринку «мерзкой и неприличной». Но на защиту 104-летней женщины встали сотрудники дома престарелых.
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По словам стриптизера, обычно во время танца он поднимает клиенток на руки и подбрасывает их. Однако в случае с пожилой британкой он действовал осторожно.
Мэлони рассказал, что исполнил танец на коленях пенсионерки. Мужской стриптиз стал подарком для именинницы от ее сына.
Сообщается, что некоторые пользователи сети назвали такую вечеринку «мерзкой и неприличной». Но на защиту 104-летней женщины встали сотрудники дома престарелых.
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Екатерина Коршунова