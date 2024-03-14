Британский психиатр незаконно ушел в отпуск, подделав табели рабочего времени

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В Великобритании 45-летнего врача-психиатра Раджива Регуната уволили после того, как он ложно потребовал 40 000 фунтов стерлингов за рабочие смены в системе Национальной системы здравоохранения Великобритании (NHS), хотя на самом деле при этом находился в отпуске. Об этом пишет издание Daily Mail.
Регунат растратил государственные деньги, подав поддельные табели учета рабочего времени, в которых ошибочно утверждалось, что он работал в восьмичасовую смену в тот момент, когда на самом деле он был за тысячи миль оттуда — в Турции, Абу-Даби или Индии.
Регунату удавалось выходить сухим из воды в течение двух лет, пока несоответствия не были обнаружены сотрудниками Фонда психического здоровья Большого Манчестера NHS Trust. Расследование показало, что он подделал подпись коллеги-психиатра-консультанта, чтобы помочь с незаконными платежами за 35 смен, за которые ему платили до 1300 фунтов стерлингов за раз.
Большая часть услуг Регуната была предоставлена во время пандемии Covid 19 и включала консультации по видео или телефону, но на слушаниях было сказано, что ему не разрешено выполнять работу за пределами Большого Манчестера.
Сам врач, ещё в 2021 году безвозвратно улетевший в индийский Бангалор, когда с ним связались по WhatsApp, заявил, что чрезвычайно сожалеет о своем поступке и готов вернуть все деньги, однако в Великобританию возвращаться не планирует.
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Регунату удавалось выходить сухим из воды в течение двух лет, пока несоответствия не были обнаружены сотрудниками Фонда психического здоровья Большого Манчестера NHS Trust. Расследование показало, что он подделал подпись коллеги-психиатра-консультанта, чтобы помочь с незаконными платежами за 35 смен, за которые ему платили до 1300 фунтов стерлингов за раз.
«Доктор Регунат продемонстрировал модель поведения, которая со временем усилилась: от подачи фальшивых табелей учета рабочего времени для авторизации и оплаты до, в конечном счете, фальсификации подписей своего ведущего консультанта в его табелях учета рабочего времени, чтобы предположить, что претензии, которые он предъявлял, были законными и надлежащим образом уполномоченными требовать денежные средства, на которые он не имел права, таким образом, лишив NHS значительных сумм денег», — пояснила Джоанна Шелли, председатель Комиссии Судебной службы практикующих врачей (MPTS) в Манчестере, вычеркнувшей имя Регуната из медицинского реестра.Мошенничество имело место в период с января 2019 года по февраль 2021 года, когда Регунат работал местоблюстителем-консультантом-психиатром в подразделении "Траффорд" через агентство под названием Pulse Healthcare Limited (Пульс). По соглашению он мог требовать заработную плату за часы, представив табели учета рабочего времени, подписанные его ведущим консультантом, и ему даже повысили оплату за смену на 13 процентов, чтобы компенсировать отсутствие отпускных.
Большая часть услуг Регуната была предоставлена во время пандемии Covid 19 и включала консультации по видео или телефону, но на слушаниях было сказано, что ему не разрешено выполнять работу за пределами Большого Манчестера.
Сам врач, ещё в 2021 году безвозвратно улетевший в индийский Бангалор, когда с ним связались по WhatsApp, заявил, что чрезвычайно сожалеет о своем поступке и готов вернуть все деньги, однако в Великобританию возвращаться не планирует.
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Артем Путинцев