Carlsberg передал Украине помощь в виде 24 тысяч банок безалкогольного пива

Российским депутатам с 1 января 2024 года перестанут оплачивать бензин за счёт бюджетов всех уровней, если они не пересядут на машины либо отечественного производства, либо те иностранные марки, которые были рекомендованы Минпромторгом РФ. Об этом газете «Известия» сообщили источники в нижней палате