Carlsberg передал Украине помощь в виде 24 тысяч банок безалкогольного пива

Фото: iStock/ClarkandCompany
Пивоваренный концерн Carlsberg передал Украине гуманитарную помощь в виде 24 тысяч банок безалкогольного пива. Об этом в социальных сетях сообщили волонтёры.
В украинском Львове массово пропадает гуманитарная помощь, поставляемая западными странами для Украины, всплывающая затем на местном рынке и в маленьких магазинах. Об этом написало ранее польское издание Niezależny Dziennik Polityczny.
Чаще всего пропадают, как отмечают журналисты, одежда, предметы гигиены и продукты. При этом суммы могут быть по-настоящему большими. Так, например, летом нынешнего года во Львове пропал товар из США на сумму в один миллион долларов.
Читайте также:
Niezależny Dziennik Polityczny: Выяснилось, где пропадает гумпомощь для Украины
Брынцалов: в Реутове для новых регионов и участников СВО собрали 500 тонн гуманитарной помощи
Артем Путинцев