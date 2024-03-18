CBS News: После сдачи анализа ДНК женщина узнала, что она — на четверть лабрадор

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Жительница канадского города Торонто проверила деятельность лаборатории, выполняющей ДНК-тесты для определения пород собак, и была крайне удивлена его результатами, сообщает телеканал CBS News.
Журналистка Кристина Хагер отправила мазок из своего рта в лабораторию компании DNA My Dog. Спустя некоторое время она получила по почте результаты, из которых следовало, что ДНК Кристины показывает её происхождение на 40% происходит от аляскинского маламута, на 35% от шарпея и на 25% от лабрадора.
При этом в лаборатории заявили, что проводивший ДНК-тест лаборант «не смог найти достаточное количество ДНК для получения более точного результата». О том, как в принципе были получены столь обескураживающие результаты, в лаборатории не сообщили.
Более честный ответ Хагер получила и от американо-австралийской компании Orivet, которая после полученного мазка сообщила репортёрше, что их лаборант просто не смог из представленного образца определить породу собаки.
Комментируя, в свою очередь, эту ситуацию, директор DNA My Dog Джессика Барнетт заявила, что подобные результаты невозможно получить из образца человеческой ДНК, и Кристина Хагер просто решила «хайпануть» на всей этой истории.
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При этом в лаборатории заявили, что проводивший ДНК-тест лаборант «не смог найти достаточное количество ДНК для получения более точного результата». О том, как в принципе были получены столь обескураживающие результаты, в лаборатории не сообщили.
Комментируя, в свою очередь, эту ситуацию, директор DNA My Dog Джессика Барнетт заявила, что подобные результаты невозможно получить из образца человеческой ДНК, и Кристина Хагер просто решила «хайпануть» на всей этой истории.
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Артем Путинцев