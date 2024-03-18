Радио1
Главная / Новости / Общество/ CBS News: После сдачи анализа ДНК женщина узнала, что она — на четверть лабрадор

CBS News: После сдачи анализа ДНК женщина узнала, что она — на четверть лабрадор

18 марта 2024, 07:20
Фото: iStock/SeventyFour

Фото: iStock/SeventyFour

Жительница канадского города Торонто проверила деятельность лаборатории, выполняющей ДНК-тесты для определения пород собак, и была крайне удивлена его результатами, сообщает телеканал CBS News.
Журналистка Кристина Хагер отправила мазок из своего рта в лабораторию компании DNA My Dog. Спустя некоторое время она получила по почте результаты, из которых следовало, что ДНК Кристины показывает её происхождение на 40% происходит от аляскинского маламута, на 35% от шарпея и на 25% от лабрадора.

При этом в лаборатории заявили, что проводивший ДНК-тест лаборант «не смог найти достаточное количество ДНК для получения более точного результата». О том, как в принципе были получены столь обескураживающие результаты, в лаборатории не сообщили.


Более честный ответ Хагер получила и от американо-австралийской компании Orivet, которая после полученного мазка сообщила репортёрше, что их лаборант просто не смог из представленного образца определить породу собаки.

Комментируя, в свою очередь, эту ситуацию, директор DNA My Dog Джессика Барнетт заявила, что подобные результаты невозможно получить из образца человеческой ДНК, и Кристина Хагер просто решила «хайпануть» на всей этой истории.

Читайте также:

В Китае женщина сделала ДНК-тест и разрушила отношения своей дочери

Учёные проанализировали ДНК Бетховена и выяснили причину смерти композитора

Близкие родственники людей, пропавших без вести, сдадут ДНК-анализ
#канада
#анализы
#женщины
#собаки
#врачи
#животные
#тесты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ЦИК: После обработки 100% протоколов в Москве Путин набирает 85,13 процентов
18 марта 2024, 07:50

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Владимир Путин набирает 85,13% голосов после обработки 100% протоколов на президентских выборах в Москве, сообщили в ЦИК РФ.
Согласно оглашенным чуть ранее Центризбиркомом общефедеральным данным, по результатам обработки свыше 99 процентов избирательных протоколов действующий глава российского государства набирает 87,33% голосов.

Что касается остальных кандидатов, чьи фамилии фигурировали в избирательном бюллетене, то Николай Харитонов (КПРФ) заручился поддержкой 4,31% российских избирателей, в то время как глава ЛДПР Леонид Слуцкий набирает 3,19% голосов, а кандидат от «Новых людей» и «Партии роста» Владислав Даванков — 3,79% процента от общего числа выразивших свое волеизъявление россиян.

Помимо столицы, Владимир Путин после обработки 100% протоколов уверенно побеждает также в таких, например, регионах, как Коми, Тува, Приморье, ЕАО, Псковская, Ярославская, Кемеровская, Иркутская, Томская и Владимирская области, Республика Алтай, а также Чеченская Республика (в последней президент России набрал 98,99 процентов голосов зарегистрированных избирателей).

Выступая в ночь после выборов в своем предвыборном штабе, Владимир Путин поблагодарил россиян за поддержку, отметив, что результаты выборов — «это доверие со стороны граждан страны и их надежды на то, что мы все сделаем так, как запланировано». По словам главы государства, россияне пришли на избирательные участки, чтобы создать условия для внутренней политической консолидации в те дни, когда страна вынуждена с оружием в руках защищать жизни наших сограждан.


Читайте также:

ЦИК: Путин набирает 87,33% голосов после обработки более чем 99% протоколов

На выборах за Путина проголосовало рекордное количество человек с 1991 года

«Мы все одна команда»: Путин поблагодарил россиян, приехав в предвыборный штаб
#выборы
#президент
#москва
#цик
#владимир путин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Нейросеть «Жириновский» высказалась об итогах выборов в России и рекордной явке
18 марта 2024, 06:03

Фото: Фотохост-агентство РИА Новости/Александр Кряжев

Политический нейросетевой алгоритм «Жириновский» высказался о рекордной явке на завершившихся в воскресенье выборах президента России. Он считает, что россияне — «единый, сильный и неравнодушный народ», как сообщает РИА Новости.
«Это наша страна, и только мы должны решать, какая она будет, от кремлевских звёзд и до тропинки у дома!» — добавил алгоритм, отметив, что крайне важно регулярно ходить на выборы.

Ранее действующий президент России Владимир Путин, выступая перед своими сторонниками в предвыборном штабе в столичном Гостином дворе, поблагодарил всех россиян за поддержку и доверие, заявив, что все они — одна и та же команда. По мнению Владимира Путина, высокая явка избирателей в первую очередь связана с тем, что Россия сегодня переживает драматический этап своего развития и вынуждена «с оружием в руках защищать интересы наших граждан».

Результат главы РФ Владимира Путина на выборах президента России после обработки 96 процентов всех избирательных протоколов составил 87,35% голосов всех россиян, принявших участие в голосовании. На втором месте идет кандидат от КПРФ Николай Харитонов с 4,29% голосов. У представителя «Новых людей» Владислава Даванкова — 3,82%, а у лидера Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Леонида Слуцкого — 3,16% голосов избирателей.

Ранее нейросеть «Жириновский», презентованная на площадке ПМЭФ, ответила на вопрос о том, кто будет следующим президентом России. Искусственный интеллект сообщил, что делать предсказания пока рано.

Читайте также:

Путин набирает 87,35% голосов после обработки 96 процентов протоколов

Стало известно, станет ли нейросеть «Жириновский» общедоступной

Нейросеть «Жириновский» рассказала о следующем президенте РФ
#владимир жириновский
#компьютер
#итоги
#выборы
#россия
#голосование
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Минтруде при назначении досрочных пенсий произошел сбой
«Ъ»: Назначение пенсий под угрозой после сбоя в Минтруде
18 марта 2024, 06:03

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Сбой информационной системы Министерства труда может нарушить назначение досрочной пенсии, сообщает «Коммерсантъ».
Издание обнаружило, что данные специальной оценки рабочего места, определяющей вредность и опасность условий труда, были частично утеряны или неправильно отображены в базе данных. Этот параметр необходим для расчета досрочной пенсии социальным фондом.

Люди, работающие во вредных и опасных условиях труда, могут ожидать ускорения выхода на пенсию – мужчины в 50 лет и женщины – в 45. Всего в опасных отраслях в России работает около восьми миллионов человек, включая шахтеров, металлургов и сотрудников химпроизводства.

Несмотря на собственную базу данных социальных фондов, информационная система Министерства труда имеет приоритет. Это подтвердила Федерация независимых профсоюзов России.

Ранее сообщалось, что пенсия увеличится вдвое.

Читайте также:

Двойная пенсия и штрафы за резину: что изменится в жизни россиян с 1 декабря 2023

Пенсия увеличится вдвое: экономисты озвучили размер выплат с 1 ноября

Эксперт Виноградов рассказал, у кого в России будет самая большая пенсия
#сбой
#минтруд
#пенсии
#пенсионеры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин набирает 87,35% голосов после обработки 96 процентов протоколов
18 марта 2024, 04:18

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Результат главы РФ Владимира Путина на выборах президента России после обработки 96 процентов всех избирательных протоколов составляет 87, 35% голосов всех россиян, принявших участие в голосовании. Таковы свежие данные ЦИК РФ.





На втором месте идет кандидат от КПРФ Николай Харитонов с 4,29% голосов. У представителя «Новых людей» Владислава Даванкова — 3,82%, а у лидера Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Леонида Слуцкого — 3,16% голосов избирателей.

Как пишет РИА Новости, после обработки всех 100% протоколов Владимир Путин уверенно побеждает в Коми, Туве, Приморье, ЕАО, Псковской, Ярославской, Кемеровской, Иркутской, Томской и Владимирской областях, Республике Алтай, а также Чеченской Республике. В последней президент России набрал 98,99 процентов голосов избирателей.

Победу Путина на прошедших с 15 до 17 марта признали также все трое его соперников, отметив, что это стало историческим результатом.

Читайте также:

ЦИК обработал 91 процент всех протоколов, отрыв Путина составляет больше 80%

На выборах за Путина проголосовало рекордное количество человек с 1991 года

«Мы все одна команда»: Путин поблагодарил россиян, приехав в предвыборный штаб
#владимир путин
#лдпр
#кпрф
#цик
#выборы
#голосование
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Финляндии заявили о высшем уровне организации выборов президента РФ
Финский журналист Хейсканен: Выборы в России прошли на крайне высоком уровне
18 марта 2024, 03:58

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Организация президентских выборов в России была на высшем уровне, заявил финский журналист и общественный деятель Кости Хейсканен в беседе с РИА Новости.
Он отметил, что выборы были честными и прозрачными. Собеседник издания отметил, что он наблюдал за процессом голосования в Санкт-Петербурге и Москве.

«Поэтому, кто говорит, что это какой-то фейк – это только русофобская, как говорится, отрыжка», – считает он.

Хейсканен добавил, что наблюдателями на выборах выступили иностранные гости, прибывшие на Молодежный фестиваль в Сочи. Они также отметили высокий уровень выборов.

Выборы главы государства состоялись в России 15-17 марта. Владимир Путин гарантировал себе победу в первом туре президентских выборов. По результатам обработки 93,06 процента протоколов он набрал 87,26 процента голосов.

Ранее Мария Захарова ответила главе МИД Великобритании Гранту Шапку на слова о «сворованных выбора».

Читайте также:

Захарова ответила министру иностранных дел Великобритании на слова о «сворованных выборах»

Путин допустил создание «санитарной зоны» в приграничье с Украиной

Путин: Тайвань — неотъемлемая часть КНР
#финляндия
#журналист
#россия
#выборы
#наблюдатели
#фестиваль
#сочи
#москва
#санкт-петербург
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин поделился впечатлениями от смерти Навального
Путин: смерть Навального – грустное событие
18 марта 2024, 03:07

Фото: сайт Кремля

Президент Владимир Путин ​охарактеризовал смерть Алексея Навального* как печальное событие, передает Lenta.ru.
«У нас были другие случаи, когда люди в местах лишения свободы уходили из жизни, а разве в Соединенных Штатах такого не бывало? Бывало, и неоднократно», – отметил Путин.

Глава государства также заявил, что ранее согласился обменять Навального* на одного из западных заключенных.

Напомним, что Навальный* умер в колонии «Полярный волк» на Ямале 16 февраля.

Согласно заявлениям директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, оппозиционер умер своей собственной смертью в результате оторвавшегося тромба.

Читайте также:

Путин рассказал об оставшихся после распада СССР специалистах по борьбе с Россией

Путин рассказал о планировавшемся обмене Навального на заключенного на Западе

ЦИК обработал 91 процент всех протоколов, отрыв Путина составляет больше 80%

* Включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России
#владимир путин
#смерть
#россия
#сша
#тюрьма
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ЦИК обработал 91 процент всех протоколов, отрыв Путина составляет больше 80%
ЦИК РФ: После обработки 91,00% протоколов Путин набирает 87,21 процентов голосов
18 марта 2024, 02:35

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Отрыв действующего президента России Владимира Путина от других кандидатов на президентских выборах составляет свыше 80 процентов голосов — таковы данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России. После обработки 91,00% всех избирательных протоколов Путин набирает 87,21 процент голосов россиян, принявших участие в выборах.
Николай Харитонов, кандидат от КПРФ, пока получил 4,29% голосов. Представитель коммунистов, таким образом, слегка упрочил свое второе место в предвыборной гонке. Третье место сейчас занимает Владислав Даванков от «Новых людей», за него проголосовали 3,93% принимавших участие в голосовании россиян. Представитель ЛДПР Леонид Слуцкий набрал 3,17% — приблизительно такая же цифра была у него и после обработки 80 процентов протоколов.

Число голосов, поданных на прошедших президентских выборах за Владимира Путина превысило 58 млн человек. Это наиболее высокий показатель за историю голосований с 1991 года, сообщает РБК. За нынешнего главу государства уже отдали свой голос как минимум 58 213 337 граждан нашей страны.

В частности, как пишет РИА Новости, после обработки всех 100% протоколов Владимир Путин уверенно побеждает в Коми, Туве, Приморье, ЕАО, Псковской, Ярославской, Кемеровской, Иркутской, Томской и Владимирской областях, Республике Алтай, а также Чеченской Республике. В последней президент России набрал 98,99 процентов голосов избирателей.

Читайте также:

На выборах за Путина проголосовало рекордное количество человек с 1991 года

Путин укрепляет лидерство после обработки более чем 80% избирательных протоколов

«Мы все одна команда»: Путин поблагодарил россиян, приехав в предвыборный штаб
#выборы
#голосование
#кандидаты
#россия
#лдпр
#кпрф
#владимир путин
#цик
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Игорь Брынцалов поблагодарил жителей Подмосковья за участие в выборах президента РФ
Игорь Брынцалов поблагодарил жителей Подмосковья за участие в выборах
18 марта 2024, 02:27

Фото: Мособлдума

В Подмосковье завершилась работа избирательных комиссий на прошедших трехдневных выборах президента Российской Федерации, ​сообщается на сайте Московской областной Думы.
Председатель Московской городской думы Игорь Брынцалов поблагодарил жителей Московской области за участие в президентских выборах: «Избирательные участки закрыты. Теперь начинается не менее ответственная работа – это подсчёт голосов».

«В течение трёх дней я посещал участки, наблюдал за ситуацией и разговаривал с людьми. Могу с уверенностью сказать, что всё организовано грамотно. Обеспечена безопасность и прозрачность выборного процесса. В сегодняшних реалиях это очень важно. Профессионально отработали сотрудники избирательных комиссий, наблюдатели и полицейские», – отметил Игорь Брынцалов.

Спикер регионального парламента также поблагодарил жителей «за их заботливое и активное гражданство».

«Голос каждого – это кирпичик в строительство сильной и независимой России», – добавил Игорь Брынцалов.

Ранее он принял участие в масленичных празднованиях в Балашихе и поздравил военнослужащих дивизии Дзержинского.

Читайте также:

Игорь Брынцалов поздравил военных дивизии Дзержинского и их семьи с Масленицей

Брынцалов: областная больница в Балашихе — долгожданный объект в регионе

Брынцалов: Мособлдума будет руководствоваться в работе посланием президента
#игорь брынцалов
#мособлдума
#масленица
#праздники
#выборы
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«К предателям будут относиться как в зоне боев»: Путин – о смертной казни в России
Путин о смертной казни в России: К предателям будут относиться как в зоне боев
18 марта 2024, 01:55

Фото: iStock/txking

Президент России Владимир Путин поднял тему смертной казни в разговоре с журналистами в Гостином дворе, передает ТАСС.
По его словам, в России нет смертной казни, но к предателям страны всегда будет отношение, как будто они вооружены. Глава государства подчеркнул, что правоохранительные органы будут выявлять и принимать меры предосторожности всех, кто воюет с Россией с оружием в руках.

Ранее Путин сравнил членов «Российского добровольческого корпуса» (РДК*) с власовцами, заявив, что «хорошо известно», чем они закончили.

До этого российский лидер заявил о возможности конфликта России и НАТО и катастрофичном состоянии политической системы в США.

Читайте также:

«Всё возможно в современном мире»: Путин высказался о конфликте Россия — НАТО

«Катастрофа, а не демократия»: Путин – о политической ситуации в США

«Чем они закончили, хорошо известно»: Путин сравнил членов РДК и власовцев

* Запрещенная в России террористическая организация
#россия
#владимир путин
#смертная казнь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф