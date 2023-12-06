Частным клиникам хотят законодательно запретить проводить аборты

Фото: iStock/Inside Creative House
Российским частным клиникам могут на законодательном уровне запретить проводить аборты. Об этом сообщает РИА Новости.
В настоящее время в Госдуме разрабатывают законопроект о выводе абортов из перечня предоставляемых частными клиниками услуг.
Помимо этого планируется сократить срок, при котором возможно прервать беременность.
Предполагается, что законопроект будет внесён в Госдуме во время весенней сессии.
Ранее заместитель председателя нижней палаты парламента Пётр Толстой предложил выдавать премии врачам, которым удастся отговорить пациентку от аборта. Дополнительные выплаты могут составить 20-30 тысяч рублей.
Читайте также:
«Национальное бедствие»: куда приведет борьба с абортами в России, что говорит церковь
Матвиенко назвала две причины, по которым можно будет делать аборты в РФ
Демограф Ракша заявил о бесполезности запрета абортов
Помимо этого планируется сократить срок, при котором возможно прервать беременность.
Ранее заместитель председателя нижней палаты парламента Пётр Толстой предложил выдавать премии врачам, которым удастся отговорить пациентку от аборта. Дополнительные выплаты могут составить 20-30 тысяч рублей.
Читайте также:
«Национальное бедствие»: куда приведет борьба с абортами в России, что говорит церковь
Матвиенко назвала две причины, по которым можно будет делать аборты в РФ
Демограф Ракша заявил о бесполезности запрета абортов
Анастасия Чинкова