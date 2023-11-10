Фото: Минсоцразвития МО
Уровень безработицы в Подмосковье составляет сейчас 0,25%. Это 10 тыс зарегистрированных жителей, сообщила министр социального развития региона Людмила Болатаева.
«Число безработных в Московской области с начала года снизилось на 7 тыс. Это говорит о положительной динамике в экономике региона и улучшении ситуации на рынке труда. Мы реализуем комплекс дополнительных мер по обеспечению занятости. Это материальная поддержка, бесплатное обучение и переобучение, содействие началу предпринимательства», – пояснила Болатаева.По данным подмосковного Минсоцразвития, что в Подмосковье сегодня – более 86 тыс вакансий. Таким образом на одного безработного их приходится в среднем восемь.
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Лора Луганская