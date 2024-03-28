На заправочной станции в Кентукки произошёл сильный взрыв

Возвращающимся из зоны ведения специальной военной операции (СВО) жителям Приморского края ещё в течение года после этого из регионального бюджета будут ежемесячно доплачивать 30 тысяч рублей к зарплате. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.