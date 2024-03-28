На заправочной станции в Кентукки произошёл сильный взрыв

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Мощный взрыв произошёл на заправочной станции в американском городе Боулинг-Грин, штат Кентукки, сообщает Courier Journal.
По его информации, пожарные отправились тушить возгорание в помещении Comfuel на Рэйвен-авеню недалеко от центра города.
полицейское управление перекрыло несколько улиц в данном районе, в частности Мемориальный переулок ветеранов между улицами Клэй и Мейн. Улицы Черч и Клэй тоже закрыли. Местное население попросили избегать района происшествия.
По меньшей мере одной школе было отдано распоряжение эвакуироваться.
Информация о пострадавших пока не поступала.
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полицейское управление перекрыло несколько улиц в данном районе, в частности Мемориальный переулок ветеранов между улицами Клэй и Мейн. Улицы Черч и Клэй тоже закрыли. Местное население попросили избегать района происшествия.
Информация о пострадавших пока не поступала.
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Ювелина Бернст