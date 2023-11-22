Daily Mail: Учёные в Великобритании намерены через пять лет воссоздать мамонтов

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Биотехнологическая и генно-инженерная компания Colossal Biosciences уже через пять лет, к 2028 году, планирует воссоздать детёныша мамонтов, вымерших, как известно, около 4 тысяч лет назад. Об этоm сообщает британское издание Daily Mail.
Colossal Biosciences также ищет государства, которые согласятся выпустить мамонтов на своих территориях. Планируется, что новая популяция будет жить в тундре, а ее пищевое поведение будет способствовать сохранению вечной мерзлоты, тем самым оказывая позитивный экологический эффект.
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