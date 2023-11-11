День офтальмолога – 2023: кого поздравляют, что подарить

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11 ноября свой профессиональный праздник отмечают врачи, которые занимаются лечением патологий глаз и исследуют причины ухудшения зрения. Редакция «Радио 1» расскажет, как принято поздравлять офтальмологов, какие существуют традиции, и когда впервые появился праздник.
День офтальмолога: история праздника
В этот день торжество отмечают не только российские врачи, но и офтальмологи из Казахстана, Белоруссии, Украины и других стран СНГ. Когда именно в России была учреждена дата праздника неизвестно, но принято считать, что это произошло в 2007 году. Окулисты отмечают еще один профессиональный праздник 8 августа. Международный день офтальмологии был учрежден в 2004 году. Праздник был установлен в честь выдающегося советского окулиста Святослава Федорова, который родился в эту дату.
День офтальмолога: традиции
День офтальмолога не является государственным праздником. В торжественную дату окулисты собираются в тесном кругу и принимают поздравления от близких друзей, родственников и коллег. В честь профессионального праздника, лучших врачей награждают ценными призами и грамотами.
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Что подарить офтальмологу
Чтобы облегчить работу окулиста, в торжественную дату специалистам можно преподнести презенты, которые пригодятся им в профессиональной деятельности и облегчат работу.
Нужным подарком станет лупа или микроскоп, набор стерильных перчаток, фирменные маски для лица, тематические сувениры, настенные часы, блокноты, органайзеры, купон на медицинскую конференцию, ароматическая свеча и т.д.
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