День призывника 2023: кого поздравляют, как отмечать

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В России 15 ноября ежегодно отмечается праздник, посвященный тем, кто впервые вступает в ряды военнослужащих. Редакция «Радио 1» расскажет о традициях праздника, об истории его возникновения, и о том, как принято поздравлять призывников.
День призывника в России: история праздника
Первый призыв в истории России был объявлен при Петре I. Тогда в армию забирали мужчин в возрасте от 20 до 35 лет. Службу проходили до тех пор, пока командование не объявит об ее окончании. Во времена правления Анны Иоанновны, призывать в армию могли уже с 15 лет. Срок службы не превышал 10 лет. С каждой сменой руководства государства, менялся срок службы и ее порядок.
Праздник День призывника был учрежден Борисом Ельциным в 1992 году. В тексте документа указано, что торжество установлено для того, чтобы повысить престиж и значимость армии, а также воспитать патриотизм.
День призывника: традиции
В этот день военные комиссариаты направляют потенциальным призывникам приглашения в военкомат. В призывных пунктах будущих новобранцев знакомят с правилами прохождения срочной службы, рассказывают о порядке ее прохождения и сроках. 15 ноября часто проводятся тематические лекции. Сотрудники силовых структур и военнослужащие посещают учебные заведения, рассказывают школьникам и студентам о российской армии. Тем, кто в скором времени отправится служить, в военкоматах вручают сухпайки или гигиенические принадлежности.
В День призывника организуются выставки и экскурсии в образцовых военных частях, в которые приглашаются будущие защитники Отечества.
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Изменения в законодательстве о призыве
В 2023 году в законодательство о призыве на срочную службу внесен ряд изменений. Повестки будущим солдатам будут приходить на портале «Госуслуги», однако масштабное внедрение электронных уведомлений запланировано на 2024 год.
Неявка без уважительной причины в указанный в повестке срок будет наказываться штрафом или лишением свободы на срок до двух лет. Также чревато проблемами игнорирование повестки. Уклонист не сможет распоряжаться собственным транспортом или недвижимостью, если не явится в военкомат.
Изменения также коснулись границ призывного возраста. Теперь призвать в армию могут с 18 до 30 лет. Прежде призывной возраст был от 18 до 27 лет.
Как поздравить призывника
В этот день принято поздравлять тех, кто только вступил в ряды вооруженных сил России для прохождения срочной службы или поступит на службу в ближайшее время.
Новобранцам принято желать легкой службы, лояльного начальства и надежных товарищей, с которыми призывники проведут бок о бок целый год. В качестве презента будущему солдату можно преподнести портупею, кашне, предметы личной гигиены, сухой паек, аптечку, компас и т.д.
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