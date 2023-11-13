День войск радиационной, химической и биологической защиты в России — 13 ноября

В Вооруженных силах России ежегодно отмечается День войск радиационной, химической и биологической защиты (войск РХБЗ). Военные химики появились в российской армии еще в период Первой мировой войны. Редакция «Радио 1» расскажет об истории торжества и о том, какие задачи выполняют военнослужащие РХБЗ.