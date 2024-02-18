Депутат Гаврилов рассказал, выращивание какого цветка грозит тюремным сроком

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Депутат Государственной думы РФ Сергей Гаврилов, представляющий фракцию КПРФ, рассказал, что в некоторых случаях за выращивание популярного дачного цветка ипомеи трёхцветной может наступить уголовная ответственность, предусматривающая до двух лет лишения свободы.
Сергей Гаврилов также подчеркнул, что хранение или получение семян ипомеи трёхцветной в количестве хотя бы трёх граммов также будет рассматриваться как уголовное преступление. В этом случае санкции предусматривают лишение свободы на срок до двух лет. Установлено, что вещества, содержащиеся в семечках ипомеи галлюциногенные, то есть наркотические. Депутат также напомнил, что ответственность также предусмотрена за непринятие земледельцем или землепользователем мер по уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений.
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