Депутат Госдумы Гаврилов предложил ограничить использование бенгальских огней

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Ограничить использование бенгальских огней и запретить их продажу детям предложил депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов, пишет РИА Новости.
По словам депутата, опасность бенгальских огней связана не только с возможностью ожога или пожара, но и с продуктами горения, которые попадают в органы. Кроме того, подчеркнул Гаврилов, «токсичные вещества, содержащиеся в пиротехнической смеси бенгальских огней, могут накапливаться в организме и вызывать тяжелые отравления».
Парламентарий предлагает запретить продажу пиротехники детям и использование подобных изделий дома, на лоджии и вблизи жилых домов. Он отметил, что во времена СССР при праздновании Нового года не было никаких петард, бенгальские огни в основном изображали на открытках и календарях, максимум — зажигая иногда на улице во время хоровода вокруг елки. В квартирах же, как правило, советские граждане только взрывали хлопушки с конфетти.
Сейчас, согласно российскому законодательству, фейерверки и петарды, пиротехнические ракеты и салютные батареи второго и третьего классов можно запускать только в специально отведенных местах. При этом их запрещено использовать ближе чем в 20 метрах от жилых домов, людей и деревьев, и над площадкой не должно быть электрических проводов. В помещении разрешается запускать только пиротехнику первого класса — хлопушки, бенгальские огни и холодные фонтаны.
Не лишним будет напомнить и о правилах безопасности, поскольку ожоги из-за пиротехники — это уже традиционные травмы во время Нового года. Всегда покупайте петарды, фейерверки и бенгальские огни в официальных магазинах и следуйте технике безопасности. Не запускайте фейерверки, в закрытых помещениях, рядом с искусственными ёлками, детьми и/или в состоянии алкогольного опьянения. Также не рекомендуется зажигать бенгальские огни в закрытых пространствах: выделяемый при их горении дым довольно токсичен. И ни в коем случае при горении не зажимайте бенгальскую свечу в кулаке — её надо наклонить от себя под углом примерно в 30-40 градусов.
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Парламентарий предлагает запретить продажу пиротехники детям и использование подобных изделий дома, на лоджии и вблизи жилых домов. Он отметил, что во времена СССР при праздновании Нового года не было никаких петард, бенгальские огни в основном изображали на открытках и календарях, максимум — зажигая иногда на улице во время хоровода вокруг елки. В квартирах же, как правило, советские граждане только взрывали хлопушки с конфетти.
Не лишним будет напомнить и о правилах безопасности, поскольку ожоги из-за пиротехники — это уже традиционные травмы во время Нового года. Всегда покупайте петарды, фейерверки и бенгальские огни в официальных магазинах и следуйте технике безопасности. Не запускайте фейерверки, в закрытых помещениях, рядом с искусственными ёлками, детьми и/или в состоянии алкогольного опьянения. Также не рекомендуется зажигать бенгальские огни в закрытых пространствах: выделяемый при их горении дым довольно токсичен. И ни в коем случае при горении не зажимайте бенгальскую свечу в кулаке — её надо наклонить от себя под углом примерно в 30-40 градусов.
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Артем Путинцев