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Депутат Госдумы Гаврилов предложил ограничить использование бенгальских огней

20 декабря 2023, 07:19
Фото: iStock/finwal

Фото: iStock/finwal

Ограничить использование бенгальских огней и запретить их продажу детям предложил депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов, пишет РИА Новости.
По словам депутата, опасность бенгальских огней связана не только с возможностью ожога или пожара, но и с продуктами горения, которые попадают в органы. Кроме того, подчеркнул Гаврилов, «токсичные вещества, содержащиеся в пиротехнической смеси бенгальских огней, могут накапливаться в организме и вызывать тяжелые отравления».

Парламентарий предлагает запретить продажу пиротехники детям и использование подобных изделий дома, на лоджии и вблизи жилых домов. Он отметил, что во времена СССР при праздновании Нового года не было никаких петард, бенгальские огни в основном изображали на открытках и календарях, максимум — зажигая иногда на улице во время хоровода вокруг елки. В квартирах же, как правило, советские граждане только взрывали хлопушки с конфетти.


Сейчас, согласно российскому законодательству, фейерверки и петарды, пиротехнические ракеты и салютные батареи второго и третьего классов можно запускать только в специально отведенных местах. При этом их запрещено использовать ближе чем в 20 метрах от жилых домов, людей и деревьев, и над площадкой не должно быть электрических проводов. В помещении разрешается запускать только пиротехнику первого класса — хлопушки, бенгальские огни и холодные фонтаны.

Не лишним будет напомнить и о правилах безопасности, поскольку ожоги из-за пиротехники — это уже традиционные травмы во время Нового года. Всегда покупайте петарды, фейерверки и бенгальские огни в официальных магазинах и следуйте технике безопасности. Не запускайте фейерверки, в закрытых помещениях, рядом с искусственными ёлками, детьми и/или в состоянии алкогольного опьянения. Также не рекомендуется зажигать бенгальские огни в закрытых пространствах: выделяемый при их горении дым довольно токсичен. И ни в коем случае при горении не зажимайте бенгальскую свечу в кулаке — её надо наклонить от себя под углом примерно в 30-40 градусов.

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#новый год
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Опубликована шифровка 1941 года о войне с Германией
Опубликована расшифровка телеграммы НКГБ СССР о начале войны с Германией
20 декабря 2023, 07:24

Фото: istock / Diy13

21 июня 1941 года руководство Народного комиссариата госбезопасности (НКГБ) СССР получило одно из последних сообщений о скором начале войны нацистской Германии против Советского Союза. Данная шифровка в первый раз опубликована Президентской библиотекой.
В телеграмме, которую отправили наркому госбезопасности СССР Всеволоду Меркулову от начальника управления НКГБ по Ленинградской области Павла Куприна сказано, что по информации агента «Чернова» 20 июня утром германское консульство получило переданную МИД-ом Германии от фирмы СФГ телеграмму, где предлагается 8 немецких специалистов, вызванных из Ленинграда в Германию, отправить самолетом с таким расчетом, чтобы они до утра 22 июня прошли через границу, так как в ином случае будет поздно.

В сообщении также сказано, что «Чернов» в ходе беседы с вызванным из Германии канцлером консульства Бухгольцем и консулом Динстманом определил, что «военные действия ожидаются в ближайшие 2-4дня, причем инициатива будет принадлежать Германии». Эти сведенья Бухгольц получил от германского посла в СССР Вернера фон Шуленбурга, с которым встречался в Москве.

В Москве телеграмма была получена из Ленинграда 21 июня в 20:10, а расшифровали ее в 21.30.

20 декабря отмечается День работника органов безопасности. В этот день в 1917 году была создана Всероссийская чрезвычайная комиссия (ВЧК), борящаяся с контрреволюцией и саботажем в СССР.

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#военные
#мид
#ссср
#комиссия
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Юрист Виноградов: Самозанятые пенсионеры теряют ряд льгот
20 декабря 2023, 04:20

Фото: iStock/Iryna Imago

Юрист Вадим Виноградов заявил, что пенсионеры, трудящиеся в качестве самозанятых, могут лишиться ряда льгот. Об этом пишет «Прайм».
Он пояснил, что, во-первых, речь идёт об индексации пенсии — так как самозанятые приравниваются к неработающим, их пенсия индексируется в том же объёме в установленные законом сроки, но только в том случае, если самозанятый не платит взносы на соцстрахование и ему не начисляется трудовой стаж.

В противном случае, самозанятый пенсионер приравнивается к работающему, добавил Виноградов.

«Право на региональную доплату и индексацию пенсии пропадает», — цитирует агентство слова собеседника.

Кроме того, могут быть сняты некоторые льготы, которые рассчитываются исходя из лимита доходов. Для этого лимит доходов должен быть превышен, заключил юрист.

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#пенсии
#пенсионер
#льготы
#юрист
#закон
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#пенсия
#право
#россия
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Carlsberg передал Украине помощь в виде 24 тысяч банок безалкогольного пива
20 декабря 2023, 03:36

Фото: iStock/nayneung1

Пивоваренный концерн Carlsberg передал Украине гуманитарную помощь в виде 24 тысяч банок безалкогольного пива. Об этом в социальных сетях сообщили волонтёры.
Известно о том, что общая стоимость указанной продукции составила порядка 49 тысяч гривен. При этом сведения о том, каким образом Киев должен задействовать пиво, не приводятся.

В украинском Львове массово пропадает гуманитарная помощь, поставляемая западными странами для Украины, всплывающая затем на местном рынке и в маленьких магазинах. Об этом написало ранее польское издание Niezależny Dziennik Polityczny.
Чаще всего пропадают, как отмечают журналисты, одежда, предметы гигиены и продукты. При этом суммы могут быть по-настоящему большими. Так, например, летом нынешнего года во Львове пропал товар из США на сумму в один миллион долларов.

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#гуманитарная помощь
#украина
#пиво
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Новая власть лишит аргентинских протестующих социальной поддержки
Buenos Aires Times: Участников уличных протестов в Аргентине лишат пособий
20 декабря 2023, 02:47

Фото: iStock/Kachura_Oleg

В Аргентине начнут лишать социальных пособий участников уличных акций протеста. О такой мере объявила министр человеческого капитала нового правительства страны Сандра Петтовелло, которую цитирует издание Buenos Aires Times.
По ее словам, власти начнут «проверять все организации, реализующие социальные планы», чтобы устранить ненужных посредников. После этого будут отменены любые так называемые «справки о присутствии», выдаваемые аргентинскими общественными организациями.

«Протестовать — это право, но также у людей есть право на свободное передвижение. Единственные, кого коснутся меры, так это тех, кто выйдет на марш и перекроет улицу», — подчеркнула министр.

Ещё ранее другая представительница нового правительства страны — министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич сообщила, что власти будут жестко реагировать на блокировку дорог при проведении митингов. По ее словам, участники акций должны находиться на тротуарах, а не перекрывать движение.

Как отмечает издание, сейчас в Аргентине достаточно много программ социального обеспечения граждан, по некоторым из которых деньги приходят сразу на банковский счет получателя или продуктовую карточку. Потому новые методы могут стать для жителей страны вполне ощутимыми.

Напомним, что новый глава латиноамериканского государства Хавьер Милей планирует сильно трансформировать экономическую и социальную сферу Аргентины. В настоящее время страна находится в затяжном экономическом кризисе. Это привело к тому, что национальная валюта обесценивается, зарплаты населения перестали расти, а уровень бедности оценивается в более чем 40%.

Милей поставил целью резко сократить расходы госсектора, провести ряд налоговых реформ и масштабную приватизацию, снять большую часть ограничений на внешнюю торговлю, отказаться от национальной валюты в пользу американского доллара и многое другое.

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#пособия
#протесты
#аргентина
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Шойгу: Число контрактников ВС РФ до конца 2024 году увеличат до 745 тыс. человек
20 декабря 2023, 02:23

Фото: сайт Кремля

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегия Минобороны России заявил, что до конца 2024 года планируется увеличить численность военнослужащих по контракту до 745 тысяч человек. Соответствующая трансляция велась в Телеграм-канале «Кремль. Новости».
Шойгу отметил, что в 2024 году будет продолжен курс на поступательное развитие ВС РФ и повышение их боевых возможностей.

Как сообщал министр ранее, Минобороны с 1 декабря начало наращивание численности российской армии.

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#армия
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#шойгу
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Патриарх Кирилл призвал россиян помолиться за заключённых ради их преображения
20 декабря 2023, 01:47

Фото: сайт Кремля

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал россиян помолиться за заключённых, так как молитва поспособствует их нравственному преображению. Соответствующее обращение патриарха к духовенству и верующим РПЦ, приуроченное ко дню памяти Николая Чудотворца, доступно на сайте Московского патриархата.
Патриарх Кирилл отметил, что в детстве многие осужденные не получили родительской любви и достойного воспитания.

«Посему наш долг — проявить милосердие и сострадание к находящимся в заточении людям», — сказал священнослужитель.

По мнению патриарха, когда заключенные почувствуют силу молитвы за них, то вдохновятся на нравственное преображение. Глава РПЦ отметил, что во всех московских СИЗО и тюрьмах действуют православные храмы.

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Депутатам заплатят за бензин, только если они пересядут на российские машины
20 декабря 2023, 01:32

Фото: iStock/Wirestock

Российским депутатам с 1 января 2024 года перестанут оплачивать бензин за счёт бюджетов всех уровней, если они не пересядут на машины либо отечественного производства, либо те иностранные марки, которые были рекомендованы Минпромторгом РФ. Об этом газете «Известия» сообщили источники в нижней палате
Если чиновники не согласятся использовать предложенные авто, им придется оплачивать топливо за свой счет. Зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова подтвердила, что властей всех регионов уже уведомили об этом.

В предложенном списке машины LADA, УАЗ, AURUS, Москвич, Evolute и Haval.

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#автомобили
#бензин
#депутаты
#госдума
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«Калашников» выполнил госзаказ 2023 года по поставкам дронов-камикадзе «КУБ»
20 декабря 2023, 00:27

Фото: iStock/aapsky

«Калашников» выполнил годовой гособоронзаказ по поставкам дронов-камикадзе «КУБ». Все отгрузки в рамках контрактов завершены, пишет «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу концерна.
Отмечается, что «КУБ» отлично зарекомендовал себя в ходе СВО на Украине.

«В развитие продуктовой линейки и при тесном взаимодействии с заказчиком концерн «Калашников» начал поставки боеприпасов повышенного могущества. Это позволит более эффективно поражать живую силу и технику противника», — заявили в пресс-службе.

По словам президента «Калашникова» Алана Лушникова, за последние месяцы объём производства дронов «КУБ» удалось увеличить более чем в два раза.

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#россия
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День ФСБ: история, дата и традиции праздника
20 декабря 2023, 00:05

Фото: iStock/irene_rebrova

20 декабря в России ежегодно отмечается День сотрудников ФСБ. Редакция «Радио 1» расскажет, когда появился праздник, историю возникновения службы и о том, какие задачи стоят перед защитниками национальной безопасности страны.

День ФСБ России: история праздника


20 декабря 1917 года был издан декрет о Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК). Именно эта организация стала прообразом современной федеральной службы безопасности. Праздник не был официальным и носил название – День чекиста.

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С 3 апреля 1995 года торжество получило официальный статус и стало носить название – День ФСБ России. Соответствующий указ подписал президент страны Борис Ельцин.


День ФСБ: история службы


Первые органы госбезопасности появились еще во времена Петра I. Специальная служба называлась Приказом тайных дел. Однако наиболее приближенная к нынешней ФСБ служба возникла лишь в 1917 году. Всероссийская чрезвычайная комиссия несколько раз реорганизовывалась и была переименована.

В 1992 году орган госбезопасности стал называться Государственным политическим управлением, а в 1934 году возник знаменитый НКВД — Наркомат внутренних дел.Следующее изменение произошло в 1943 году, НКВД стал министерством МГБ. В 1954 году стал существовать объединенный комитет государственной безопасности – КГБ.

В 1991 году КГБ не стало, а ФСБ, которая стала его аналогом, начала существовать с 1993 года.


День ФСБ: традиции праздника


20 декабря все защитники национальной безопасности принимают поздравления с профессиональным праздником. В честь сотрудников ведомства проводятся концерты, торжественные собрания. Лучшим представителям профессии вручаются награды, медали, благодарственные письма, присваиваются специальные звания.

Традиционно в День ФСБ России проводится торжественный вечер в Кремле. Сотрудников спецслужб поздравляют культурные деятели, творческие коллективы, представители власти. Также на праздничной церемонии присутствует президент России.
В день торжества принято чтить погибших за Родину бойцов и поздравлять ветеранов ФСБ.

Концерты, посвященные работникам ФСБ проходят не только в российской столице, но и регионах.

День сотрудника ФСБ: как поздравлять, что подарить


Отмечают профессиональный праздник сотрудники ФСБ в кругу своих сослуживцев, близких и коллег. 20 декабря проводятся корпоративы, на которых звучат патриотические песни, обмываются присвоенные звания, озвучиваются теплые пожелания. Поздравить сотрудника ФСБ можно кожаным портфелем, портупеей, обложкой на удостоверение, именной фляжкой, ручкой с гравировкой, часами, ежедневником в переплете и т.д.

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Какие функции выполняют сотрудники ФСБ


Ведомство состоит из нескольких подразделений, служб и управлений. Сотрудники ФСБ занимаются охраной государственной границы, ведут расследования, следят за информационной безопасностью, проводят предварительное дознание. Кроме того, сотрудники ведомства пресекают террористические акты, выявляют преступления против высокопоставленных лиц государства на стадии подготовки, занимаются разведкой, борьбой с контрабандой и т.д.

Структура ФСБ является военизированной и деятельность многих подразделений ведомства остается засекреченной.

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#история
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#борис ельцин
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