Депутат Лантратова предложила надбавку к пенсии для многодетных пенсионеров

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Депутат Госдумы Яна Лантратова выступила с инициативой ввести дополнительную выплату к пенсии для тех пенсионеров старше 70 лет, кто когда-либо имел на иждивении троих и более детей.
Она отметила, что такая мера окажет влияние на решение демографических проблем в стране.
Ранее правительство Москвы упростило порядок предоставления льгот по оплате взносов на капремонт для отдельных категорий граждан, включая пенсионеров.
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«Предлагаю дополнить категорию лиц, имеющих право на повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, и включить туда лиц, достигших возраста 70 лет и воспитавших трёх и более детей, в том числе усыновлённых или находящихся под опекой», — приводит RT текст обращения депутата на имя зампреда правительства Татьяны Голиковой.
«Действие постановления распространяется на предоставление следующих льгот: освобождение от оплаты взносов на капремонт одиноко проживающих неработающих собственников квартир в возрасте старше 80 лет или собственников квартир старше 80 лет и проживающих в семье, состоящей только из неработающих пенсионеров и инвалидов; предоставление льготы 50% тем же категориям москвичей, достигшим возраста 70 лет», – приводит АГН «Москва» текст материала на официальном сайте мэра Москвы.
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Мелисса Тимофеева