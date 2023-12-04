Депутат Матвеев заявил, что новый законопроект уточнит понятия «соотечественник»

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В Госдуму в понедельник, 4 декабря, будет внесён законопроект, уточняющий понятие «соотечественник».
Об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев в Telegram-канале. Проект закона будет исключать слова «как правило» из действующей редакции ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом» от 24.05.1999 N 99. Депутат уточнил, что в определение входит два обязательных критерия.
По данным экспертов, в начале программы добровольного переселения соотечественников в Россию было 80% славян, а сейчас всё наоборот.
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- «соотечественник» должен знать русский язык. Если его родственники хотят получить гражданство, знание языка обязательно.
- «соотечественник» не должен представлять народ, образовавший за границей независимое национальное государство (кроме украинцев и белорусов)
«Львиная доля Средней Азии и Закавказья переселяется в РФ и получает гражданство не как «соотечествнники», а по факту наличия вида на жительство, которое тоже получить в России не трудно», — сказал парламентарий.Читайте также:
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Мария Фирсова