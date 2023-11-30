Депутат Нилов заявил о важности предупреждающей маркировки энергетиков

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Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что обязательная маркировка энергетических напитков с надписями об их вреде крайне важна, а её текст должен быть понятен и разборчив.
«Мы предлагаем закрепить законодательно площадь и предупреждение о вреде для здоровья напитка. Речь идёт о рекомендациях и категорических противопоказаниях к его употреблению несовершеннолетними, кормящими, беременными, лицами с хроническими заболеваниями. Любой покупатель должен понимать, что он платит не только рублём, но и здоровьем. Каждый пусть делает выбор сам, наша задача — предупредить», — прокомментировал в беседе с RT Нилов.Ранее врач-эксперт Ольга Уланкина заявляла, что энергетики могут повышать артериальное давление, учащать сердцебиение, а также формировать зависимость.
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