Депутат Сухарев: Надо отменить взыскания за опоздание на работу из-за непогоды

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Депутат Госдумы Иван Сухарев выступил за отмену дисциплинарных взысканий в отношении сотрудников за опоздание на работу из-за погодных форс-мажоров.
Он отметил, что сейчас в трудовом законодательстве нет критериев определения степени вины работника за опоздание из-за форс-мажора, вызванного погодными условиями. Кроме того, нет однозначного понятия, какие погодные условия можно считать уважительной причиной для опоздания.
Ранее сообщалось, что глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении отдельных мер стимулирования занятости до конца 2024 года.
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«Прошу рассмотреть вопрос о целесообразности внесения в нормативно-правовые акты положения о невозможности привлечения работника к дисциплинарному взысканию в случае опоздания из-за сложных погодных условий, сильно изменивших график движения транспорта, а также рассмотреть вопрос об определении регламента верификации объяснительной информации работника» — приводит RT текст обращения депутата на имя главы Минтруда Антона Котякова.
«Правительство для дальнейшей поддержки рынка труда приняло решение продлить в 2024 году отдельные меры стимулирования занятости. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», – приводит АГН «Москва» сообщение сайта правительства.
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Мелисса Тимофеева